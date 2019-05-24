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24 мая 2019, пятница, 12:46 242
Политика 2019-05-24T12:52:07+03:00
Українські Новини
НАБУ открыло дело на Рыбчинского из-за недекларирования аренды дома в США

НАБУ открыло дело на Рыбчинского из-за недекларирования аренды дома в США

Евгений Рыбчинский. Фото: mediananny.com
Евгений Рыбчинский. Фото: mediananny.com

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту недекларирования депутатом Верховной Рады Евгением Рыбчинским (депутатская группа "Воля народа") денежных активов в банке и расходов за аренду дома в США.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, дело открыто 17 мая по статье 366-1 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации).

Согласно фабуле дела, Рыбчинский не задекларировал за 2015 - 2017 годы активы на его счету в американском банке Wells Fargo Bank (США), а также не указал информацию о расходах в размере 49 200 долларов, оплаченных за аренду дома в США.

Как сообщали Українськi Новини, Ольга Шарий показала американскую жизнь семьи нардепа Рыбчинского.

До этого НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении депутата Рыбчинского.

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