НАБУ открыло дело на Рыбчинского из-за недекларирования аренды дома в США

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту недекларирования депутатом Верховной Рады Евгением Рыбчинским (депутатская группа "Воля народа") денежных активов в банке и расходов за аренду дома в США.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, дело открыто 17 мая по статье 366-1 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации).

Согласно фабуле дела, Рыбчинский не задекларировал за 2015 - 2017 годы активы на его счету в американском банке Wells Fargo Bank (США), а также не указал информацию о расходах в размере 49 200 долларов, оплаченных за аренду дома в США.

Как сообщали Українськi Новини, Ольга Шарий показала американскую жизнь семьи нардепа Рыбчинского.

До этого НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении депутата Рыбчинского.