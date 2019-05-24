На Европейской площади вместо футбольного мяча установили эмблему НАТО

Сегодня, 24 мая, в центре Киева на Европейской площади коммунальные службы демонтировали установленный накануне Европы в Украине и Польше в 2012 году футбольный мяч. Об этом сообщает 112.

Мяч располагался в самом центре площади возле здания Украинского дома.

По данным издания, вместо мяча в центре Европейской площади была установлена официальная эмблема НАТО.

Установка эмблемы НАТО. Фото: 112

Отметим, что футбольный мяч на Европейской площади в центре Киева был установлен в 2012 году к проведению Евро-2012.

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