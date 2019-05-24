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24 мая 2019, пятница, 12:20 1953
Общество 2019-05-24T23:15:06+03:00
Українські Новини
На Европейской площади вместо футбольного мяча установили эмблему НАТО

На Европейской площади вместо футбольного мяча установили эмблему НАТО

Футбольный мяч на Европейской площади. Фото: Киеввласть
Футбольный мяч на Европейской площади. Фото: Киеввласть

Сегодня, 24 мая, в центре Киева на Европейской площади коммунальные службы демонтировали установленный накануне Европы в Украине и Польше в 2012 году футбольный мяч. Об этом сообщает 112.

Мяч располагался в самом центре площади возле здания Украинского дома.

По данным издания, вместо мяча в центре Европейской площади была установлена официальная эмблема НАТО.

Установка эмблемы НАТО. Фото: 112Установка эмблемы НАТО. Фото: 112

Отметим, что футбольный мяч на Европейской площади в центре Киева был установлен в 2012 году к проведению Евро-2012.

Как сообщали Українські Новини, во Львове демонтировали 30-метровую стелу Монумента Славы.

Такэже троллей в Киеве у Арки Дружбы народов демонтируют

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