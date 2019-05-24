На Европейской площади вместо футбольного мяча установили эмблему НАТО

Сегодня, 24 мая, в центре Киева на Европейской площади коммунальные службы демонтировали установленный накануне Европы в Украине и Польше в 2012 году футбольный мяч. Об этом сообщает 112.\r\nМяч располагался в самом центре площади возле здания Украинского дома.\r\nПо данным издания, вместо мяча в центре Европейской площади была установлена официальная эмблема НАТО.\r\nУстановка эмблемы НАТО. Фото: 112\r\nОтметим, что футбольный мяч на Европейской площади в центре Киева был установлен в 2012 году к проведению Евро-2012.\r\nКак сообщали Українські Новини, во Львове демонтировали 30-метровую стелу Монумента Славы.\r\nТакэже троллей в Киеве у Арки Дружбы народов демонтируют