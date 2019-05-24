В ДР Конго завершилась 9 ротация украинского национального миротворческого контингента миссии ООН

Более 7 месяцев 250 военнослужащих Вооруженных Сил Украины из состава очередной, 9 ротации, выполняли задачи под эгидой Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго в составе военного контингента. За это время для личного состава 18 отдельного вертолетного отряда такие фразы, как "доставка грузов на Кахолохоло", "передислокация личного состава с Китчанги на Люберо", "разведка в районе Бени", "боевое применение на Семулики", "медицинская эвакуация из Каманго "и десятки других словосочетаний стали означать просто очередной летный день. И хотя для украинских воинов эти задачи - почти рутина, остальной мир с восторгом наблюдает за мастерством наших специалистов.

Одну из последних задач перед возвращением на Родину украинские экипажи отработали с очередным рекордным результатом: Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго срочно понадобилось обустроить новый опорный пункт вблизи поселка Луквети. Пара Ми-8 под прикрытием Ми-24 украинского национального контингента осуществили передислокацию военнослужащих вооруженных сил Индии вместе с вооружением, стройматериалами, продовольствием и всем необходимым имуществом в кратчайшие сроки. В результате, благодаря безупречной слаженности действий военных из разных уголков планеты, на месте, где утром была только высокая трава уже к обеду стоял лагерь.

Когда в радиопереговорах диспетчер местного аэропорта здоровается с украинским экипажем словами "Слава Украине", когда южноафриканские летчики, в которых завершается ротация, приходят проститься с украинскими коллегами со слезами на глазах, когда совершенно незнакомый Танзанийский спецназовец, встречая человека с сине-желтым флагом на плече радуется так, будто встретил старого друга, это воспринимается, как вежливость и гостеприимство иностранных коллег. Безусловно, это они и есть, но есть еще кое-что.

Возможно, то, что диспетчер аэропорта не понаслышке знает, что если летное задание вообще возможно выполнить, то украинцы его выполнят. Возможно, то, что именно пара украинских Ми-24 являются неизменными ангелами-хранителями южноафриканских экипажей в опасных уголках неспокойной страны. А может это именно украинский экипаж Ми-8 вытащил Танзанийское подразделение после выполнения опасного задания прямо из сердца джунглей. Наверное, всё вместе.

За семь месяцев службы девятой ротации 18 отдельного вертолетного отряда выполнено почти две с половиной тысячи полетов, проведено более 2200 часов в воздухе, перевезено 7336 пассажиров и 537 тонн грузов, отработано 191 задачу по огневому поражению целей противника. Эти сухие цифры - это огромная нагрузка, как на летный состав, так и на наземный компонент контингента, но каждая из них - это вклад в положительный имидж страны, как сильного союзника, важного контрибютора мировой безопасности, надежного партнера.

Для участия в международных миссиях ООН по поддержанию мира и безопасности каждая страна направляет своих лучших дочерей и сыновей, чтобы те достойно представили свою Родину на международной арене. В среде с такой концентрацией профессионалов высочайшего класса чрезвычайно трудно заработать авторитет какому-то отдельному национальному контингенту. Но украинцы с этим справились.

Специально для Українських Новин, помощник командира отряда по связям со СМИ, к-н Андрей Остапюк, фото - автора.