Бывший депутат Артеменко просит Зеленского вернуть ему гражданство Украины, отобранное Порошенко

Бывший депутат Верховной Рады Андрей Артеменко просит Президента Владимира Зеленского вернуть ему украинское гражданство.

Об этом говорится в письме Артеменко к Зеленскому, копией которого располагает корреспондент Українських Новин.

В письме он заявил, что бывший Президент Петр Порошенко, подписав в апреле 2017 года указ о лишении Артеменко гражданства, нарушил конституционные права гражданина Украины.

"Данный указ имеет исключительно политический мотив и выборочный характер относительно меня", - пишет Артеменко.

Он заявил, что действия власти Украины были морально-политическим давлением на него за идеи, которые он выражал.

Артеменко подчеркнул, что прекращение гражданства не может иметь принудительного характера, поэтому он просит Зеленского отменить указ Порошенко №119 от 29 апреля 2017 года в части прекращения гражданства Артеменко, а также восстановить его в гражданстве Украины.

Как сообщали Українськi Новини, 27 февраля Артеменко подтвердил, что имеет гражданство Канады. На этом основании 16 мая Рада досрочно лишила его полномочий депутата.

Администрация просила Высший админсуд возобновить рассмотрение дела о прекращения гражданства Артеменко.

В октябре 2017 года Киевский апелляционный административный суд Киева подтвердил законность действий генерального прокурора Юрия Луценко, который инициировал прекращение украинского гражданства бывшего депутата Верховной Рады Андрея Артеменко.

Канадский паспорт экс-депутата Артеменко недействителен с 18 июня 2017.

Тем временем Саакашвили передал в АП прошение о возвращении украинского гражданства.