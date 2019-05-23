подписаться на рассылку
26 26.4
28.85 29.5
˟
  • Главная
  • Новости
  • Политика
  • Бывший депутат Артеменко просит Зеленского вернуть ему гражданство Украины, отобранное Порошенко
23 мая 2019, четверг, 21:30 120 Документ
Политика 2019-05-23T21:32:09+03:00
Українські Новини
Бывший депутат Артеменко просит Зеленского вернуть ему гражданство Украины, отобранное Порошенко

Бывший депутат Артеменко просит Зеленского вернуть ему гражданство Украины, отобранное Порошенко

Андрей Артеменко.
Андрей Артеменко.

Бывший депутат Верховной Рады Андрей Артеменко просит Президента Владимира Зеленского вернуть ему украинское гражданство.

Об этом говорится в письме Артеменко к Зеленскому, копией которого располагает корреспондент Українських Новин.

В письме он заявил, что бывший Президент Петр Порошенко, подписав в апреле 2017 года указ о лишении Артеменко гражданства, нарушил конституционные права гражданина Украины.

"Данный указ имеет исключительно политический мотив и выборочный характер относительно меня", - пишет Артеменко.

Он заявил, что действия власти Украины были морально-политическим давлением на него за идеи, которые он выражал.

Артеменко подчеркнул, что прекращение гражданства не может иметь принудительного характера, поэтому он просит Зеленского отменить указ Порошенко №119 от 29 апреля 2017 года в части прекращения гражданства Артеменко, а также восстановить его в гражданстве Украины.

Как сообщали Українськi Новини, 27 февраля Артеменко подтвердил, что имеет гражданство Канады. На этом основании 16 мая Рада досрочно лишила его полномочий депутата.

Администрация просила Высший админсуд возобновить рассмотрение дела о прекращения гражданства Артеменко.

В октябре 2017 года Киевский апелляционный административный суд Киева подтвердил законность действий генерального прокурора Юрия Луценко, который инициировал прекращение украинского гражданства бывшего депутата Верховной Рады Андрея Артеменко.

Канадский паспорт экс-депутата Артеменко недействителен с 18 июня 2017.

Тем временем Саакашвили передал в АП прошение о возвращении украинского гражданства.

Больше новостей о: Украинское гражданство Андрей Артеменко Петр Порошенко Владимир Зеленский

Архив
Новости
В Харькове сообщили о минировании 23 торговых центров, аэропорта и железнодорожного вокзала 22:45
Видео дня: "Черные береты" отметили День морской пехоты роликом зрелищных тренировок 22:21
США увеличат сумму финансовой поддержки Украины в 2020 22:01
Бывший депутат Артеменко просит Зеленского вернуть ему гражданство Украины, отобранное Порошенко 21:30 Документ
Партия Смешко выступает за выборы по пропорциональной системе с открытыми списками 21:04
больше новостей
Сегодня день Николая Чудотворца: народные традиции и приметы празднования 06:00
Зеленский оконфузился - допустил ошибку в указе в собственной фамилии 11:47 Документ
ГБР открыло дело против Сытника из-за отдыха под Ровно 06:00
Миссия МВФ сокращает график работы в Украине и не будет пересматривать программу сотрудничества 09:45
В ЕС ввели окончательный запрет на одноразовый пластик 09:26
больше новостей
Миссия МВФ сокращает график работы в Украине и не будет пересматривать программу сотрудничества 09:45
В ЕС ввели окончательный запрет на одноразовый пластик 09:26
По мнению филологов, новое правописание будет значительно более украинским. Фото: pogliad.ua
Кабмин принял новое украинское правописание: что изменилось 10:18
Андрей Богдан. Фото: facebook.cоm/Андрей Богдан
Минюст заявил, что не может обжаловать назначение люстрированного Богдана главой АП 10:06 Документ
Сегодня день Николая Чудотворца: народные традиции и приметы празднования 06:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok