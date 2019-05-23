подписаться на рассылку
26 26.4
28.85 29.5
˟
23 мая 2019, четверг, 19:32 226
Силовые структуры 2019-05-23T19:33:27+03:00
Українські Новини
Проведение опроса военных на предмет переговоров с боевиками начали расследовать

Проведение опроса военных на предмет переговоров с боевиками начали расследовать

Военные.
Военные.

Оперативное командование "Север" начало расследование по факту проведения опроса военных на предмет переговоров с боевиками самопровозглашенных "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики".

Об этом говорится в сообщении на странице командования "Север" в социальной сети Facebook, передают Україські Новини.

Указано, что в опубликованном в СМИ документе, где говорится о проведении опросов среди украинских военных, информация искажена.

"Указанная в документе информация преследовала цель создания прогнозирования возможных рисков для граждан Украины и военнослужащих Вооруженных сил Украины и воплощения предупредительных мер в будущем по защите гражданского населения. Впрочем, в документе, который сейчас утратил юридическую силу и отменен, допущено искажение информации, которая должна быть направлена ​​на всех граждан Украины без исключения и не должна была содержать привлечения военнослужащих", - сказано в нем.

В оперативном командовании "Север" по данному поводу назначена служебная проверка.

Как сообщали Українськi Новини, более 40% украинцев выступают за прямые переговоры с Россией и "Л/ДНР" ради мира на Донбассе.

Тем временем Зеленский допускает прямые переговоры с Россией относительно конфликта на Донбассе и хочет "информационный референдум" о мире с Россией.

Больше новостей о: Переговоры по Донбассу Переговоры Переговоры с боевиками

Архив
Новости
Партия Смешко "Сила и Честь" предлагает новую систему для формирования парламента 21:04
В Одессе эвакуируют людей из роддома, больниц и торговых центров 20:59
В Кривом Роге сообщили о минировании дома родителей Зеленского, 9 больниц и 4 многоэтажек 20:53
Президент Владимир Зеленский на
Фото дня: Зеленский засветился на "Книжном арсенале" 20:25
Защита Порошенко обратилась с просьбой к ГПУ 20:20
больше новостей
Сегодня день Николая Чудотворца: народные традиции и приметы празднования 06:00
Зеленский оконфузился - допустил ошибку в указе в собственной фамилии 11:47 Документ
ГБР открыло дело против Сытника из-за отдыха под Ровно 06:00
Миссия МВФ сокращает график работы в Украине и не будет пересматривать программу сотрудничества 09:45
Зеленский назначил Тимошенко, Костюка, Рябошапку и Зеркаль замглавы Администрации 21:14
больше новостей
Миссия МВФ сокращает график работы в Украине и не будет пересматривать программу сотрудничества 09:45
В ЕС ввели окончательный запрет на одноразовый пластик 09:26
По мнению филологов, новое правописание будет значительно более украинским. Фото: pogliad.ua
Кабмин принял новое украинское правописание: что изменилось 10:18
Андрей Богдан. Фото: facebook.cоm/Андрей Богдан
Минюст заявил, что не может обжаловать назначение люстрированного Богдана главой АП 10:06 Документ
Сегодня день Николая Чудотворца: народные традиции и приметы празднования 06:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok