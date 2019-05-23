Проведение опроса военных на предмет переговоров с боевиками начали расследовать

Оперативное командование "Север" начало расследование по факту проведения опроса военных на предмет переговоров с боевиками самопровозглашенных "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики".

Об этом говорится в сообщении на странице командования "Север" в социальной сети Facebook, передают Україські Новини.

Указано, что в опубликованном в СМИ документе, где говорится о проведении опросов среди украинских военных, информация искажена.

"Указанная в документе информация преследовала цель создания прогнозирования возможных рисков для граждан Украины и военнослужащих Вооруженных сил Украины и воплощения предупредительных мер в будущем по защите гражданского населения. Впрочем, в документе, который сейчас утратил юридическую силу и отменен, допущено искажение информации, которая должна быть направлена ​​на всех граждан Украины без исключения и не должна была содержать привлечения военнослужащих", - сказано в нем.

В оперативном командовании "Север" по данному поводу назначена служебная проверка.

Как сообщали Українськi Новини, более 40% украинцев выступают за прямые переговоры с Россией и "Л/ДНР" ради мира на Донбассе.

Тем временем Зеленский допускает прямые переговоры с Россией относительно конфликта на Донбассе и хочет "информационный референдум" о мире с Россией.