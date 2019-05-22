В четверг "Воде Донбасса" ДТЭК отключит электроснабжение

Энергопоставляющая компания "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" отключит электроснабжение коммунальному предприятию "Вода Донбасса" 23 мая 2019 года.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"15 мая "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" получил новую заявку от поставщика "последней надежды" государственного предприятия внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго" на отключение электроснабжения "Воды Донбасса" уже 23 мая. Согласно Закону Украины "О рынке электрической энергии" и правил розничного рынка электроэнергии оператор системы распределения обязан выполнить требование поставщика "Укринтерэнерго" и прекратить электроснабжение потребителям, не выполняющего свои обязательства по оплате счетов за электроэнергию", - говорится в нем.

Отмечается, что с 1 мая "Вода Донбасса" сама себе поставляла электроэнергию от государственного предприятия "Энергорынок", однако поставка прекратилась через 6 дней, из-за нарушений условий оплаты (компания не смогла оплатить электроэнергию за дальнейшие периоды).

Также в ДТЭК отмечают, что следом "Вода Донбасса" снова стала клиентом поставщика "последней надежды", который прислал уведомление оператору системы распределения на отключение за долги.

В апреле Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) выдала "Воде Донбасса" лицензию на поставку электрической энергии потребителям.

Как сообщали Українськi Новини, во время военного положени должникам в Луганской области не отключали свет.

В феврале в Донецкой области боевики ранили троих сотрудников компании "Вода Донбасса".

Тем временем суд начал банкротство ДТЭК "Ровенькиантрацит".