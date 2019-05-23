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23 травня 2019, четвер, 19:05 7
Економіка 2019-05-23T19:16:39+03:00
Українські Новини
"Воді Донбасу" частково обмежили електрику: частина Донеччини залишилася без водопостачання

"Воді Донбасу" частково обмежили електрику: частина Донеччини залишилася без водопостачання

Електрика. Фото: pixabay
Електрика. Фото: pixabay

Енергопостачальна компанія "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" частково відключила від електропостачання об'єкти комунального підприємства "Вода Донбасу" 23 травня 2019 року, про що попереджала в середу.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"На вимогу "постачальника останньої надії", державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго", оператор системи розподілу виконав часткове відключення об`єктів "Води Донбасу" від електропостачання. Станом на 16:00 23 травня без водопостачання залишилися жителі 16 населених пунктів Костянтинівського і Торецького районів", - сказано в ньому.

Також наголошується, що водопостачання відсутнє у жителів сіл Білокузьминівка, Віролюбівка, Новодмитрівка, Молочарка, Стінки, Іжевка, Клебан-Бик, Зоря, Романівка, Степове, Олександрово-Калинове, Яблунівка, Катеринівка Костянтинівського району, а також населених пунктів Новгородське, Петрівка, Щербинівка Торецького району.

Як повідомляли Українські Новини, під час воєнного стану боржникам в Луганській області не відключали світло.

У лютому в Донецькій області бойовики поранили трьох співробітників компанії "Вода Донбасу".

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