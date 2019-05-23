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23 мая 2019, четверг, 17:51 196
Экономика 2019-05-24T06:45:03+03:00
Українські Новини
В аэропорту "Киев" открылся обновленный терминал А

В аэропорту "Киев" открылся обновленный терминал А

Открытие терминала А аэропорта им. Сикорского. Фото: пресс-служба
Открытие терминала А аэропорта им. Сикорского. Фото: пресс-служба

Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского завершил реконструкцию терминала А.

Об этом журналистам сообщил основатель инвестиционной группы UFuture Василий Хмельницкий, передают Українськi Новини.

"Мы приняли решение расширить международный терминал, чтобы киевляне и гости города не стояли в очередях во время пиковых часов. Наша группа системно реинвестирует прибыль в развитие аэропорта и только в текущую реконструкцию нового терминала вложила 630 млн гривен. Своим примером хотим показать эффективность государственно-частного партнерства, особенно в инфраструктурных проектах международного значения", - сказал Хмельницкий.

Отмечается, что на первом этаже терминала будет 18 стоек регистрации и 9 пунктов надзора за авиационной безопасностью, а на втором этаже 18 стоек пограничного контроля.

Также в новом крыле терминала откроется большой магазин Duty Free, кафе WOG, ресторан испанской кухни Bellota, ресторан Varenik Fly с украинскими блюдами, фаст-фуд Market Plaza, несколько сувенирных лавочек.

Кроме того, за 7 лет сотрудничества UFuture с киевским аэропортом им. Сикорского в него было инвестировано более 2,5 млрд гривен.

Открытие терминала А аэропорта им. Сикорского. Фото: пресс-службаОткрытие терминала А аэропорта им. Сикорского. Фото: пресс-служба

Также Хмельницкий отметил, что строительство новых ангаров пока не планируется. Кроме того, на привокзальной площади перед новым крылом терминала "А" построили новый паркинг на 135 паркомест, это увеличит парковку аэропорта почти на 40%.

"Буквально на днях мы отметили 1 млн пассажиропотока в этом году и в принципе планируем увеличить пассажиропоток на 15%-20% до 3 млн за год в сравнении с прошлым годом", - сказал председатель совета директоров аэропорта Денис Костржевский.

Также отмечается, что 25 мая аэропорту им. Сикорского исполняется 95 лет.

Как сообщали Українські Новини, аэропорт находится в черте города в 8 км от центра, занимает территорию площадью 265 га, имеет 1 взлетно-посадочную полосу длиной 2 310 м и шириной 45 м.

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