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23 травня 2019, четвер, 17:29 13
Суспільство 2019-05-23T19:00:03+03:00
Українські Новини
Як скористатися послугою "муніципальна няня": покрокова інструкція

Як скористатися послугою "муніципальна няня": покрокова інструкція

Американський актор Він Дизель. Скріншот фільму
Американський актор Він Дизель. Скріншот фільму "Лисий нянька"

З початку року в Україні запрацював новий вид соціальної допомоги - часткова компенсація витрат на оплату послуг няні. Послуга розрахована для сімей з дітьми до 3-х років, передають Українські Новини.

Як отримати компенсацію?

Батьки повинні самостійно вибрати няню і укласти з нею офіційний договір (без нотаріального засвідчення). Після цього потрібно подати пакет документів в управління соцзахисту:

  • заява
  • копія договору з нянею
  • свідоцтво про народження дитини
  • копія паспорта мами чи тата
  • документ про оплату послуг няні

Звернутися за компенсацією потрібно протягом місяця після складання договору з нянею, а органи соцзахисту, у свою чергу, протягом 6 днів повинні прийняти рішення про призначення виплат. Виплачувати допомогу будуть в кінці кожного місяця.

Як вибрати няню?

Єдиний критерій вибору - няня повинна мати статус фізособи-підприємця або юридичної особи. Юрособами можуть бути агентства з пошуку нянь або приватні садочки. Також потрібно відкрити рахунок в банку, на який буде нараховуватися зарплата. Отримати компенсацію за витрати на няню, яка не оформлена як ФОП, і без складання цивільно-правового договору буде неможливо.

Які сім'ї можуть отримати допомогу?

На сьогоднішній день обмежень немає, незалежно від того, працює мама або перебуває у декретній відпустці. Також не буде враховуватися дохід сім'ї та інші критерії. При цьому у Кабміні порахували, що в цьому році компенсацію можуть отримати близько 25 тис. сімей, враховуючи, що в бюджеті на неї передбачено 500 млн гривень.

Скільки грошей можна повернути?

Розмір компенсації прив'язаний до мінімального прожиткового мінімуму для дітей до 6 років і на даний момент становить 1 626 гривень. Тобто це щомісячна фіксована сума, яку буде отримувати сім'я, незалежно від того, скільки витрачено на няню. Розмір допомоги буде переглядатися щорічно і прирівнюватися до прожиткового мінімуму для дітей до 6 років.

Як повідомляли "Українські Новини", у квітні кількість охочих скористатися "муніципальної нянею" зросло в 10 разів.

При цьому в уряді запевнили, що декретну відпустку скасовувати не будуть.

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