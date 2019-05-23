Як скористатися послугою "муніципальна няня": покрокова інструкція

З початку року в Україні запрацював новий вид соціальної допомоги - часткова компенсація витрат на оплату послуг няні. Послуга розрахована для сімей з дітьми до 3-х років, передають Українські Новини.\r\nЯк отримати компенсацію?\r\nБатьки повинні самостійно вибрати няню і укласти з нею офіційний договір (без нотаріального засвідчення). Після цього потрібно подати пакет документів в управління соцзахисту:\r\n\r\nзаява\r\nкопія договору з нянею\r\nсвідоцтво про народження дитини\r\nкопія паспорта мами чи тата\r\nдокумент про оплату послуг няні\r\n\r\nЗвернутися за компенсацією потрібно протягом місяця після складання договору з нянею, а органи соцзахисту, у свою чергу, протягом 6 днів повинні прийняти рішення про призначення виплат. Виплачувати допомогу будуть в кінці кожного місяця.\r\nЯк вибрати няню?\r\nЄдиний критерій вибору - няня повинна мати статус фізособи-підприємця або юридичної особи. Юрособами можуть бути агентства з пошуку нянь або приватні садочки. Також потрібно відкрити рахунок в банку, на який буде нараховуватися зарплата. Отримати компенсацію за витрати на няню, яка не оформлена як ФОП, і без складання цивільно-правового договору буде неможливо. \r\nЯкі сім'ї можуть отримати допомогу?\r\nНа сьогоднішній день обмежень немає, незалежно від того, працює мама або перебуває у декретній відпустці. Також не буде враховуватися дохід сім'ї та інші критерії. При цьому у Кабміні порахували, що в цьому році компенсацію можуть отримати близько 25 тис. сімей, враховуючи, що в бюджеті на неї передбачено 500 млн гривень.\r\nСкільки грошей можна повернути?\r\nРозмір компенсації прив'язаний до мінімального прожиткового мінімуму для дітей до 6 років і на даний момент становить 1 626 гривень. Тобто це щомісячна фіксована сума, яку буде отримувати сім'я, незалежно від того, скільки витрачено на няню. Розмір допомоги буде переглядатися щорічно і прирівнюватися до прожиткового мінімуму для дітей до 6 років.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у квітні кількість охочих скористатися "муніципальної нянею" зросло в 10 разів. \r\nПри цьому в уряді запевнили, що декретну відпустку скасовувати не будуть.