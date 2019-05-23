Суд продлил расследование дела о "вмешательстве в работу Яценюка"

Шевченковский районный суд Киева продлил расследование уголовного производства о вмешательстве в работу Арсения Яценюка на посту премьер-министра.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Служба безопасности Украины попросила суд продлить сроки досудебного расследования, которые истекали 11 мая.

"Согласно обращений установлено, что многочисленные публичные заявления депутата Рады Александра Онищенко (внефракционный), а также публично продемонстрированные им материалы содержат сведения о том, что он получил указание организовать антикомпанию против премьер-министра Украины Яценюка, чтобы впоследствии его рейтинг упал с 30% поддержки украинском до 1%. В апреле 2016 Яценюка был вынужден подать в отставку. Отставка Яценюка с должности премьер-министра Украины была спланирована. Медийная антикомпания длилась 10 месяцев и ежемесячно на нее тратили не менее 3 млн долларов США. Под стенами Кабинета министров работал палаточный городок, в котором с утра до вечера активисты анонсировали «тарифный Майдан» и требовали отставки правительства Яценюка", - говорится в материалах суда со ссылкой на расследование СБУ.

Кроме этого, неустановленные досудебным расследованием лица в течение 2015-2016 годов организовали проведение митингов под административными зданиями органов исполнительной власти Украины, деятельность которых была направлена ​​на дискредитацию действий Кабинета Министров Украины под руководством Яценюка, а также областных органов исполнительной власти Украины.

В тот же период времени неустановленные лица организовали размещение на рекламных ситилайтах материалов, которые содержат сообщения оскорбительного характера в отношении экс-премьера.

Сообщение о подозрении в совершении расследуемого преступления в настоящее время никому не объявлялось.

В ходе проведения досудебного расследования проведена лингвистическая (семантико-текстуальная) экспертиза; допрошены свидетели; осмотрены Интернет-публикации.

Кроме того, департаменту защиты национальной государственности СБУ поручено установить организаторов митингов против Яценюка.

Также СБУ планирует найти и допросить Онищенко, установить каналы финансирования митингов против Яценюка

В итоге суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил сроки расследования до 11 ноября.

Как сообщали Українськi Новини, 11 мая 2018 года правоохранители начали расследовать по факту вмешательства в работу Яценюка во время его пребывания на должности премьер-министра.

Также Печерский районный суд Киева назначил лингвистическую экспертизу книги депутата Онищенко "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе" в рамках расследования указанного дела.