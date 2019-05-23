Подозреваемого в госизмене экс-мужа гимнастки Подкопаевой Нагорного отправили под домашний арест

Суд изменил для бывшего мужа украинской гимнастки Лилии Подкопаевой, бизнесмена Тимофея Нагорного, ранее освобожденного из-под стражи и подозреваемого в государственной измене, меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил его адвокат Евгений Солодко.\r\nПо его словам, суд частично удовлетворил апелляционную жалобу защиты.\r\nОн отметил, что Нагорный находится под круглосуточным домашним арестом и носит электронный браслет.\r\nСБУ подозревает, что ФСБ России завербовала Нагорного.\r\n8 октября экс-мужа гимнастки Подкопаевой арестовали и установили залог в полмиллиона гривен.