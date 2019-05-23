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23 мая 2019, четверг, 15:28 2766
Судебная власть 2019-05-23T15:29:06+03:00
Українські Новини
Подозреваемого в госизмене экс-мужа гимнастки Подкопаевой Нагорного отправили под домашний арест

Подозреваемого в госизмене экс-мужа гимнастки Подкопаевой Нагорного отправили под домашний арест

Суд изменил для бывшего мужа украинской гимнастки Лилии Подкопаевой, бизнесмена Тимофея Нагорного, ранее освобожденного из-под стражи и подозреваемого в государственной измене, меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Евгений Солодко.

По его словам, суд частично удовлетворил апелляционную жалобу защиты.

Он отметил, что Нагорный находится под круглосуточным домашним арестом и носит электронный браслет.

СБУ подозревает, что ФСБ России завербовала Нагорного.

8 октября экс-мужа гимнастки Подкопаевой арестовали и установили залог в полмиллиона гривен.

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