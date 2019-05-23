Я никогда не прогибал и не прогну спину за любую должность, - Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что "никогда не прогибал и не прогнет спину за любую должность". Об этом Луценко сказал в своем видеообращении на странице в Facebook, передают Українськi Новини.

"Я никогда не прогибал и не прогну спину за любую должность. Для меня все они временные. К ответственности готов!", - сказал Луценко.

Он нарисовал схему работы Генпрокуратуры, Нацполиции, Государственной фискальной службы, Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины.

Луценко сравнил эффективность их работы с работой Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По его мнению, эффективность борьбы с коррупцией Генпрокуратуры высокая, а НАБУ - нулевая.

Из этого Луценко сделал вывод, что он должен продолжать работать, а директор НАБУ Артем Сытник должен быть уволен в первую очередь.

Как сообщали Українськi Новини, в Раду внесли постановление об увольнении Луценко, Смолия, Климкина, Грицака и Полторака.

Тем временем, Зеленский не уговаривал Луценко уйти в отставку на встрече в "кварталовском" офисе.