ВБ назвал ключевые реформы для роста экономики Украины

Всемирный банк за продолжение реформ в Украине для ускорения экономического роста.\r\nОб этом сообщила директор ВБ по Украине Сату Кахконен, передают Українські Новини.\r\nВсемирный банк рекомендует отмену моратория на продажу сельхозземель, анбаднлинг "Нефтегаза" и сокращение проблемных кредитов в госбанках для ускорения роста ВВП Украины.\r\n"Если эти реформы будут двигаться вперед, мы видим будущее Украины светлым и с ускорением в среднесрочной перспективе экономического развития. Если не будет реформ, то увидим замедление", - сказала она.\r\nПо словам руководителя программ и ведущего экономиста ВБ Фарука Кхана, инвесторы обеспокоены неровностью внедряемых реформ в Украине.\r\n"Украина не может медлить с внедрением этих реформ", - сказал он.\r\nКак сообщали Українські Новини, Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины на уровне 2,7% в 2019 году.\r\nТем временем, за три месяца ВВП увеличился на 2,2%.