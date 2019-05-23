ВБ назвал ключевые реформы для роста экономики Украины

Всемирный банк за продолжение реформ в Украине для ускорения экономического роста.

Об этом сообщила директор ВБ по Украине Сату Кахконен, передают Українські Новини.

Всемирный банк рекомендует отмену моратория на продажу сельхозземель, анбаднлинг "Нефтегаза" и сокращение проблемных кредитов в госбанках для ускорения роста ВВП Украины.

"Если эти реформы будут двигаться вперед, мы видим будущее Украины светлым и с ускорением в среднесрочной перспективе экономического развития. Если не будет реформ, то увидим замедление", - сказала она.

По словам руководителя программ и ведущего экономиста ВБ Фарука Кхана, инвесторы обеспокоены неровностью внедряемых реформ в Украине.

"Украина не может медлить с внедрением этих реформ", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины на уровне 2,7% в 2019 году.

Тем временем, за три месяца ВВП увеличился на 2,2%.