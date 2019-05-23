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23 мая 2019, четверг, 00:16 34
Технологии 2019-05-23T00:38:32+03:00
Українські Новини
YouTube изменит принцип отображения количества подписчиков на каналах

YouTube изменит принцип отображения количества подписчиков на каналах

YouTube. Фото: pixabay
YouTube. Фото: pixabay

В настоящее время все владельцы каналов на YouTube с более чем 1000 подписчиками видят, что количество их подписчиков по-разному отображается в разных местах в полных и мобильных приложениях видеохостинга. Поэтому YouTube начнет показывать сокращенный номер подписчиков на всех общедоступных поверхностях платформы.

Об этом говорится в сообщении в блоге видеохостинга YouTube.

Изменения вступят в силу с августа 2019 года.

"В некоторых случаях количество подписчиков сокращается (например, 133k), а в других местах мы отображаем полное количество (например, 133,017)", - объяснили проблему в YouTube.

Нововведения приняты для обеспечения большей согласованности везде, где количество подписчиков отображается публично.

"Третьи лица, использующие API-сервисы YouTube, также получают доступ к тем же цифрам, которые вы видите на YouTube. Создатели по-прежнему смогут видеть их точное количество подписчиков в YouTube Studio", - уточнили разработчики.

На сервисе объяснили, что для каналов с количеством подписчиков менее 1000 будет отображаться точный (не сокращенный) счетчик. Как только канал пройдет этап 1000 подписчиков, публичные цифры начнут сокращаться по скользящей шкале.

Как сообщали Українські Новини, "дизлайки" под видео YouTube могут исчезнуть.

Также YouTube отключил монетизацию на каналах, пропагандирующих отказ от вакцинации.

Тем временем из-за педофилов YouTube отключит комментарии для видео, на которых есть дети.

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