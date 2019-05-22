Сроки окончания следственных экспериментов на Аллее Героев Небесной сотни определить невозможно, - Генпрокуратура

Генеральная прокуратура заявляет, что срок окончания следственных действий на улице Институтской и аллее Героев небесной сотни установить невозможно.

Об этом Українським Новинам сообщил начальник Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Следственные действия (на этом участке) еще не закончились. И неизвестно когда закончатся, потому что ходатайства (о проведении следственных действий) еще поступают", - отметил он.

Таким образом, Генпрокуратура не может установить дату, с которой возможно начать строительство Национального музея "Революции достоинства" на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.

Как сообщали Українськi Новини, 18 мая члены националистической организации "С14" снесли забор на месте строительства Национального музея "Революции достоинства" на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.

Активисты считают, что нельзя начинать строительство музея на месте расстрела героев Небесной сотни, пока Генпрокуратура не завершила все необходимые следственные эксперименты.

13 мая, на месте проведения следственного эксперимента на аллее Героев Небесной Сотни начались подготовительные строительные работы.

Прокуратура подчеркивает, что следователи и прокуроры не предоставляли разрешения и не согласовывали проведение любых строительных или подготовительных работ в этом месте.

В данный момент на территории земельных участков, где планируется проведение строительных работ, продолжаются следственные эксперименты по делам об убийствах и ранениях участников акций протеста в период с 18 по 20 февраля 2014 года.