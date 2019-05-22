подписаться на рассылку
26 26.35
28.8 29.4
˟
ONLINE
22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

22 мая 2019, среда, 09:55 636
Транспорт 2019-05-22T09:55:33+03:00
Українські Новини
Скандинавские авиалинии возобновят полеты в Украину в октябре

Скандинавские авиалинии возобновят полеты в Украину в октябре

Скандинавские авиалинии. Фото: SAS
Скандинавские авиалинии. Фото: SAS

"Скандинавские авиалинии" (Scandinavian Airlines System, SAS) намерены возобновить полеты в Украину, открыв рейс "Осло (Норвегия) - Киев" с 26 октября.

Об этом говорится в сообщении посольства Норвегии в Украине, передают Українськi Новини.

"В субботу, 26 октября, SAS начинает прямые рейсы "Осло - Киев", - сказано в нем.

Рейсы будут осуществляться 3 раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам.

Однако украинцы пока не могут зайти в систему бронирования компании.

В 2011 году SAS закрыла рейс "Киев - Копенгаген (Дания)".

"Скандинавские авиалинии" (SAS) - мультинациональная авиакомпания (Дания, Норвегия и Швеция), базируется в Стокгольме.

Компания выполняет полеты на самолетах Airbus, Boeing и Bombardier.

Как сообщали Українськi Новини, британская авиакомпания закрывает рейс из Лондона в Киев с октября.

Также с 29 октября Ryanair решил открыть рейс "Одесса - Гданьск (Польша)".

Больше новостей о: Норвегия авиарейсы Открытие авиарейса Скандинавские авиалинии

Архив
Новости
Супрун призвала ООН изгнать Россию из Совбеза во время выступления в Женеве 11:16
На Донбассе боевики взяли в плен восемь украинских военных 11:11
В Украине вступил в силу закон об отсрочке штрафов для "евробляхеров" 11:02
Джонни Депп заявил, что его бывшая напивалась и избивала его 10:55
После резкого падения доллар начал дорожать 10:47
больше новостей
Елена и Владимир Зеленские. Фото: пресс-служба Владимира Зеленского
Жена Зеленского на инаугурацию надела элегантный наряд и украшения от украинских дизайнеров 17:25
Ляшко на велосипеде
Ляшко приехал к Зеленскому на бюджетном велосипеде и бросил его на Банковой без присмотра 10:10
Арсенал оружия. Фото: СБУ
Огромный запас артиллерийских снарядов и подрывников нашли в Луганской области 17:22
Гройсман обратился к Зеленскому 11:22
В соцсетях появилась смешная фотожаба на тему того, чем запомнились Украине предыдущие президенты. Фото: facebook
"Кенгурация" Зеленского: соцсети завалили фотожабами на инаугурацию президента 19:12
больше новостей
Миссия МВФ сокращает график работы в Украине и не будет пересматривать программу сотрудничества 09:45
Парубий назвал инаугурацию Зеленского веселой 12:37
Суд назначил дату рассмотрения апелляции на приговор Януковичу 12:15
В соцсетях появилась смешная фотожаба на тему того, чем запомнились Украине предыдущие президенты. Фото: facebook
"Кенгурация" Зеленского: соцсети завалили фотожабами на инаугурацию президента 19:12
Порошенко за время президентства утратил статус миллиардера, - Bloomberg 09:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok