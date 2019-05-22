Скандинавские авиалинии возобновят полеты в Украину в октябре

"Скандинавские авиалинии" (Scandinavian Airlines System, SAS) намерены возобновить полеты в Украину, открыв рейс "Осло (Норвегия) - Киев" с 26 октября.\r\nОб этом говорится в сообщении посольства Норвегии в Украине, передают Українськi Новини.\r\n"В субботу, 26 октября, SAS начинает прямые рейсы "Осло - Киев", - сказано в нем.\r\nРейсы будут осуществляться 3 раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам.\r\nОднако украинцы пока не могут зайти в систему бронирования компании.\r\nВ 2011 году SAS закрыла рейс "Киев - Копенгаген (Дания)".\r\n"Скандинавские авиалинии" (SAS) - мультинациональная авиакомпания (Дания, Норвегия и Швеция), базируется в Стокгольме.\r\nКомпания выполняет полеты на самолетах Airbus, Boeing и Bombardier.\r\nКак сообщали Українськi Новини, британская авиакомпания закрывает рейс из Лондона в Киев с октября.\r\nТакже с 29 октября Ryanair решил открыть рейс "Одесса - Гданьск (Польша)".