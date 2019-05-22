Скандинавські авіалінії відновлять польоти в Україну в жовтні

"Скандинавські авіалінії" (Scandinavian Airlines System, SAS) мають намір відновити польоти в Україну, відкривши рейс "Осло (Норвегія) - Київ" із 26 жовтня.\r\nПро це йдеться в повідомленні посольства Норвегії в Україні, передають Українські Новини.\r\n"У суботу, 26 жовтня, SAS починає прямі рейси "Осло - Київ", - сказано в ньому.\r\nРейси виконуватимуть 3 рази на тиждень - у вівторок, четвер і суботу.\r\nПроте українці поки що не можуть зайти в систему бронювання компанії.\r\nУ 2011 році SAS закрила рейс "Київ - Копенгаген (Данія)".\r\n"Скандинавські авіалінії" (SAS) - мультинаціональна авіакомпанія (Данія, Норвегія і Швеція), базується в Стокгольмі.\r\nКомпанія виконує польоти на літаках Airbus, Boeing і Bombardier.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, британська авіакомпанія закриває рейс з Лондона в Київ з жовтня.\r\nТакож з 29 жовтня Ryanair вирішив відкрити рейс "Одеса - Гданськ (Польща)".