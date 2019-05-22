Скандинавські авіалінії відновлять польоти в Україну в жовтні

"Скандинавські авіалінії" (Scandinavian Airlines System, SAS) мають намір відновити польоти в Україну, відкривши рейс "Осло (Норвегія) - Київ" із 26 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні посольства Норвегії в Україні, передають Українські Новини.

"У суботу, 26 жовтня, SAS починає прямі рейси "Осло - Київ", - сказано в ньому.

Рейси виконуватимуть 3 рази на тиждень - у вівторок, четвер і суботу.

Проте українці поки що не можуть зайти в систему бронювання компанії.

У 2011 році SAS закрила рейс "Київ - Копенгаген (Данія)".

"Скандинавські авіалінії" (SAS) - мультинаціональна авіакомпанія (Данія, Норвегія і Швеція), базується в Стокгольмі.

Компанія виконує польоти на літаках Airbus, Boeing і Bombardier.

Як повідомляли Українські Новини, британська авіакомпанія закриває рейс з Лондона в Київ з жовтня.

Також з 29 жовтня Ryanair вирішив відкрити рейс "Одеса - Гданськ (Польща)".