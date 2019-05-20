Британская авиакомпания закрывает рейс из Лондона в Киев с октября

Авиакомпания British Airways (Великобритания) намерена закрыть рейс "Лондон (аэропорт Хитроу) - Киев" после 2 октября.\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте компании, передают Українськi Новини.\r\nТак, 2 октября является последней датой, когда система позволяет забронировать рейс по данному направлению туда-обратно.\r\nНа данный момент рейсы осуществляются в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье.\r\nКак сообщали Українськi Новини, аэропорты Германии массово отменяли авиарейсы, а хакеры взломали базу данных почти 400 тыс. клиентов British Airways.\r\nТем временем в Украине изменились правила авиаперевозок: убрали бесплатный багаж и разрешили платную регистрацию.