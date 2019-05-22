Сьогодні день Миколая Чудотворця: народні традиції і прикмети святкування

Сьогодні, 22 травня, Православна церква відзначає Перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая. В народі свято називають "літнім Миколаєм" і шанують з великою любов'ю святого. Про традиції і прикмети свята розкажуть Українські Новини.\r\nКрім зимового свята святого Миколая, на яке прийнято дарувати дітям подарунки, існує також і "літній" Микола, що відзначається 22 травня. Встановлений він на честь перенесення мощей чудотворця з Мир Лікійських у Бар.\r\nВважається, що під час урочистого внесення святині в церкву відбувалися чудеса зцілення хворих. Пізніше був побудований храм на ім'я святого, де нині зберігається більша частина його мощей.\r\nСвята в честь Миколая Чудотворця завжди вшановували з особливою прихильністю. У його силу беззастережно вірили, а в молитвах просили допомоги при найбезвихідныших ситуаціях, зцілення, підтримки і заступництва для дітей, а також захисту під час подорожей.\r\nСвятий широко відомий як покровитель морських мандрівників. До нього звертаються, щоб отримати захист в дорозі. Деякі вважають, що не звернутися до святого, вирушаючи або перебуваючи в морі, рівно погибелі в морських водах. Коли моряків наздоганяє буря, вони просять порятунку у Миколи Угодника.\r\nТакож вважається, що святий – покровитель коней. Здавна в цей день існувала традиція освячувати коней за допомогою святої води. А для того, щоб коня не мучили нечисті, наїзник скакав на ньому верхи в полі.\r\nЗ Миколи починали віддавати молодим хлопцям коней на нічну паству. На свято до них могли прийти дівчата і влаштувати гуляння з хороводами. Інший раз пастухи і діти збиралися біля багаття з кашею або пирогами.\r\nПри цьому тільки після "літнього" Миколая в народі дозволяється сіяти гречку і стригти овець.\r\nПрикмети:\r\n\r\nякщо на Ніколу заквакають жаби - овес буде хорошим;\r\nвід Миколи залишається дванадцять холодних ранків;\r\nНікола осінній коня на двір зажене, а Микола весняний коня відкормить;\r\nдо Миколи кріпись, а з Миколи живи не журись;\r\nприйшов Миколай – коні пасуться;\r\nдо Миколи не сій гречки і не стрижи овечки!\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, сьогодні майже на всій території України пройдуть грози, місцями з градом.\r\n7 травня відзначили велике православне свято – Радоницю.