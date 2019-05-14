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14 мая 2019, вторник, 11:17 22
Экономика 2019-05-14T11:20:02+03:00
Українські Новини
Украина начала антидемпинговое расследование в отношении импорта труб из Китая

Украина начала антидемпинговое расследование в отношении импорта труб из Китая

Межведомственная комиссия по международной торговле начала антидемпинговое расследование в отношении импорта труб из Китая.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли, передают Українськi Новини.
"14 мая Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение о начале антидемпингового расследования в отношении импорта в Украину стальных бесшовных горяче-деформированных труб из Китая", - говорится в нем.
Согласно сообщению, в Минэкономики с жалобой обратился национальный производитель, который утверждает, что в 2015-2018 годах цены импорта стальных бесшовных горяче-деформированных труб из Китая были ниже цен на подобный товар национального производителя, а в 2018 цены импорта были ниже себестоимости товара отечественного производителя.
В то же время, в 2018 году против 2015 рост объемов импорта стальных бесшовных горячее-деформированных труб из Китая составил 356%.
Комиссия установила, что национальный производитель привел достаточно доказательств, на основании которых можно считать, что импорт в Украину стальных бесшовных горячее-деформированных труб происхождением из Китая мог осуществляться по демпинговым ценам. 
Поэтому, МКМТ приняла решение о начале антидемпингового расследования.
Как сообщали Українськi Новини, в марте 2019 года по сравнению с мартом 2018 года экспорт стальных труб увеличился на 14,7%, или на 7,709 млн долларов, до 60,272 млн долларов, импорт – на 16,9%, или на 2,097 млн долларов, до 14,473 млн долларов.

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