Если рынок электроэнергии не удастся запустить полностью, то с 1 июля его можно вводить поэтапно, – представитель Еврокомиссии Воллерт

Если рынок электроэнергии не удастся запустить полностью, то с 1 июля его можно вводить поэтапно, – представит

По мнению руководителя энергетической секции группы поддержки Украины в Европейской комиссии Торстена Воллерта, в случае невозможности запустить новый рынок электроэнергии с 1 июля, его можно вводить поэтапно. Но это возможно в том случае, если будут четкий план действий.

Об этом Воллерт заявил журналистам.

"Идеально было бы для нас, чтобы уже был какой-то частичный, первый этап уже состоялся 1 июля. И чтобы был четкий план действий: второй этап, третий этап, четвертый этап, который может быть прагматичный. И мы готовы там участвовать", - подчеркнул еврочиновник.

Торстен Воллерт напомнил, что в апреле представители международных организаций обращались к украинской власти с призывом ускорить подготовку к своевременному введению нового рынка электроэнергии.

"Еще в апреле месяце международные партнеры послали совместное письмо, где мы четко определили, какие еще вопросы надо решать до 1 июля. Мы там сказали четко, что мы хотели бы, чтобы открылся рынок 1 июля, но есть еще вот эти вопросы, которые надо решать", - подчеркнул он.

Европейское сообщество не оставляет попыток обратить внимание Украины на необходимость более тщательной подготовки к запуску рынка электрической энергии.

"И в пятницу, после обсуждения в Верховной Раде, секретариат энергетического сообщества еще более четко послал письмо со всеми этими мероприятиями, которые должны состояться до полного открытия рынка. Моя оценка такая, что это очень амбициозно. У нас осталось 5 недель", - сказал Воллерт.

23 апреля представители Европейского Союза (ЕС), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Европейского энергетического сообщества (ЕЭС), Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и USAID в Украине заявили, что обеспокоены торможением запуска нового рынка электроэнергии.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) сообщила, что государственные предприятия "НЭК "Укрэнерго" и "Энергорынок" уже приступили к тестовым покупкам и продажам в рамках подготовки к реализации закона "О рынке электрической энергии".

13 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман подтвердил, что запуск рынка планируется с 1 июля.