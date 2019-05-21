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  • Якщо ринок електроенергії не вдасться запустити повністю, то з 1 липня його можна вводити поетапно, – представник Єврокомісії Воллерт
21 травня 2019, вівторок, 18:15 138
Економіка 2019-05-21T18:30:06+03:00
Українські Новини
Якщо ринок електроенергії не вдасться запустити повністю, то з 1 липня його можна вводити поетапно, – представ

Якщо ринок електроенергії не вдасться запустити повністю, то з 1 липня його можна вводити поетапно, – представник Єврокомісії Воллерт

Електроенергія (ілюстрація). Фото: Українське Фото
Електроенергія (ілюстрація). Фото: Українське Фото

На думку керівника енергетичної секції групи підтримки України в Європейській комісії Торстена Воллерта, у разі неможливості запустити новий ринок електроенергії з 1 липня, його можна вводити поетапно. Але це можливо в тому випадку, якщо будуть чіткий план дій.

Про це Воллерт заявив журналістам.

"Ідеально було б для нас, щоб вже був якийсь частковий, перший етап вже відбувся 1 липня. І щоб був чіткий план дій: другий етап, етап третій, четвертий етап, який може бути прагматичний. І ми готові там брати участь", - підкреслив він.

Торстен Воллерт нагадав, що у квітні представники міжнародних організацій зверталися до української влади із закликом прискорити підготовку до своєчасному введення в дію нового ринку електроенергії.

"Ще в квітні місяці міжнародні партнери надіслали спільного листа, де ми чітко визначили, які ще питання треба вирішувати до 1 липня. Ми там чітко сказали, що ми хотіли б, щоб ринок відкрився 1 липня, але є ще ось ці питання, які треба вирішувати", - підкреслив він.

Європейське співтовариство не залишає спроб привернути увагу України на необхідність більш ретельної підготовки до запуску ринку електричної енергії.

"І в п'ятницю, після обговорення у Верховній Раді, секретаріат енергетичного співтовариства ще більш чітко направив листа з усіма цими заходами, які повинні відбутися до повного відкриття ринку. Моя оцінка така, що це дуже амбітно. У нас залишилося 5 тижнів", - сказав Воллерт.

23 квітня представники Європейського Союзу (ЄС), Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР), Європейського енергетичного співтовариства (ЄЕС), Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та USAID в Україні заявили, що стурбовані гальмуванням запуску нового ринку електроенергії.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) повідомила, що державні підприємства "НЕК "Укренерго" та "Енергоринок" вже приступили до тестових закупок та продажів у рамках підготовки до реалізації закону "Про ринок електричної енергії".

13 травня прем'єр-міністр Володимир Гройсман підтвердив, що запуск ринку планується з 1 липня.

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