Мэр Ужгорода Андриив намерен идти на парламентские выборы с партией на базе "Відродження"

Мэр Ужгорода Богдан Андриив заявил о готовности на ближайших парламентских выборах присоединиться к политической силе, которую намерены создать в ближайшее время мэр Одессы Геннадий Труханов и мэр Харькова Геннадий Кернес на базе политической партии "Відродження".

Об этом сообщило интернет-издание "РБК-Украина".

Как отметил Андриив, он поддерживает необходимость усиления представительства местного самоуправления в Верховной Раде Украины.

"Я, как и мэр Харькова, считаю, что в парламенте должно быть сильное представительство местного самоуправления. А народными депутатами должны избираться специалисты, которые знают проблемы на местах и умеют их решать. Именно такие люди, опираясь на свой опыт и профессионализм, смогут наработать план действий и для преодоления проблем в масштабах всего государства", - написал Андриив на своей странице в социальной сети Facebook.

Он отметил, что партия "Відродження" с самого начала создавала свою структуру "снизу вверх", организуя партийные ячейки в регионах.

"Считаю, что именно на таких принципах может базироваться сильная парламентская партия, которая будет зависеть не от фамилии одного лидера, а от качества работы ее представителей. И это станет лучшим стимулом для того, чтобы работать на результат. Думаю, большинство граждан поддержат такой подход. Выбирать нужно дела, а не слова!" - подчеркнул мэр Ужгорода.

Как сообщалось, Богдан Андриив был избран мэром Ужгорода во время местных выборов 2015 года от партии "Відродження".

20 мая мэр Харькова Кернес сообщил в своей странице в соцсети Facebook о том, что совместно с мэром Одессы Трухановым планирует вести объединенную политсилу на парламентские выборы.

В ее состав войдут представители партий "Відродження", "Доверяй делам" Геннадия Труханова, а также около 50 народных депутатов-мажоритарщиков. Данную информацию подтвердил сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження" Виталий Хомутынник.