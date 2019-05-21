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21 мая 2019, вторник, 15:44 11
Азия 2019-05-21T15:45:04+03:00
Українські Новини
Песков заявил, что риторика Зеленского "не блещет новизной"

Песков заявил, что риторика Зеленского "не блещет новизной"

В России заявили, что в команде президента Украины Владимира Зеленского не разрешат нынешнюю ситуацию на Донбассе до тех пор, пока настаивают на ужесточении санкций против России. Об этом во вторник, 21 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Это та риторика относительно санкций против России, которая не блещет новизной. А главное, это та риторика, которая не сможет помочь Украине разобраться с проблемой юго-востока", - отметил пресс-секретарь Путина. Песков подчеркнул, что ни США, ни Россия не могут выполнить перечень минских договоренностей. "Его может и должен выполнять Киев", - сказал он. 

Напомним, Зеленский готов на все для прекращения огня на Донбассе. Зеленский перешел на русский, говоря о войне на Донбассе.

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