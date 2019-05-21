Пєсков заявив, що риторика Зеленського "не блищить новизною"

У Росії заявили, що в команді президента України Володимира Зеленського не дозволять нинішню ситуацію на Донбасі до тих пір, поки наполягають на посиленні санкцій проти Росії. Про це у вівторок, 21 травня, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

"Це та риторика щодо санкцій проти Росії, яка не блищить новизною. А головне, це та риторика, яка не зможе допомогти Україні розібратися з проблемою південно-сходу", - зазначив прес-секретар Путіна. Пєсков підкреслив, що ні США, ні Росія не можуть виконати перелік мінських домовленостей. "Його може і повинен виконувати Київ", - сказав він.

Нагадаємо, Зеленський готовий на все для припинення вогню на Донбасі. Зеленський перейшов на російську, говорячи про війну на Донбасі.