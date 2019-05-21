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21 мая 2019, вторник, 15:18 31
Судебная власть 2019-05-21T15:18:16+03:00
Українські Новини
Суд отказался заочно арестовать родного брата экс-главы Госнацпроекта Каськива

Суд отказался заочно арестовать родного брата экс-главы Госнацпроекта Каськива

Соломенский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство Национального антикоррупционного бюро о заочном аресте родного брата бывшего председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива Александра, подозреваемого в хищении 259 млн гривен государственных средств.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

Детектив НАБУ просил суд избрать брату Каськива меру пресечения в виде содержания под стражей, мотивируя это тем, что ему сообщено о подозрении и он объявлен в международный розыск.

Однако 3 мая суд отказал в его аресте.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ объявило в международный розыскродного брата экс-главы Госнацпроекта Каськива.

Ранее суд арестовал свинарники, коровники и Porsche брата экс-главы Госнацпроекта Каськива.

До этого двоюродного брата экс-главы Госнацпроекта Каськива арестовали, установлен залог в 2,6 млн гривен.

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