Суд отказался заочно арестовать родного брата экс-главы Госнацпроекта Каськива

Соломенский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство Национального антикоррупционного бюро о заочном аресте родного брата бывшего председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива Александра, подозреваемого в хищении 259 млн гривен государственных средств.\r\nОб этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.\r\nДетектив НАБУ просил суд избрать брату Каськива меру пресечения в виде содержания под стражей, мотивируя это тем, что ему сообщено о подозрении и он объявлен в международный розыск.\r\nОднако 3 мая суд отказал в его аресте.\r\nКак сообщали Українськi Новини, НАБУ объявило в международный розыскродного брата экс-главы Госнацпроекта Каськива.\r\nРанее суд арестовал свинарники, коровники и Porsche брата экс-главы Госнацпроекта Каськива.\r\nДо этого двоюродного брата экс-главы Госнацпроекта Каськива арестовали, установлен залог в 2,6 млн гривен.