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21 травня 2019, вівторок, 15:18 7
Судова влада 2019-05-21T23:00:06+03:00
Українські Новини
Суд відмовився заочно заарештувати рідного брата екс-голови Держнацпроекту Каськіва

Суд відмовився заочно заарештувати рідного брата екс-голови Держнацпроекту Каськіва

Солом'янський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання Національного антикорупційного бюро про заочний арешт рідного брата колишнього голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислава Каськіва Олександра, підозрюваного в розкраданні 259 млн гривень державних коштів.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Детектив НАБУ просив суд обрати братові Каськіва запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, мотивуючи це тим, що йому повідомлено про підозру, і він оголошений у міжнародний розшук.

Проте 3 травня суд відмовив у його арешт.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ оголосило в міжнародний розшук рідного брата екс-голови Держнацпроекту Каськіва.

Раніше ссуд заарештував свинарники, корівники і Porsche брата екс-голови Держнацпроекту Каськіва.

До цього двоюрідного брата екс-голови Держнацпроекту Каськіва арестоваливстановлено заставу в 2,6 млн гривень.

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