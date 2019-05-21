Суд відмовився заочно заарештувати рідного брата екс-голови Держнацпроекту Каськіва

Солом'янський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання Національного антикорупційного бюро про заочний арешт рідного брата колишнього голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислава Каськіва Олександра, підозрюваного в розкраданні 259 млн гривень державних коштів.\r\nПро це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.\r\nДетектив НАБУ просив суд обрати братові Каськіва запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, мотивуючи це тим, що йому повідомлено про підозру, і він оголошений у міжнародний розшук.\r\nПроте 3 травня суд відмовив у його арешт.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НАБУ оголосило в міжнародний розшук рідного брата екс-голови Держнацпроекту Каськіва.\r\nРаніше ссуд заарештував свинарники, корівники і Porsche брата екс-голови Держнацпроекту Каськіва.\r\nДо цього двоюрідного брата екс-голови Держнацпроекту Каськіва арестоваливстановлено заставу в 2,6 млн гривень.