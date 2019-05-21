Радник Зеленського Богдан прогнозує призначення посадових осіб АП сьогодні

Радник Президента Володимира Зеленського Андрій Богдан прогнозує призначення посадових осіб Адміністрації Президента у вівторок.

Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"Таке рішення ще не прийнято, можливо, перші кадрові укази з'являться сьогодні ввечері", - сказав радник.

Богдан по закінченні консультацій Зеленського з головами фракцій та керівництвом Верховної Ради вийшов з Адміністрації для відповідей на запитання журналістів.

Він представився радником з юридичних питань.

Як повідомляли Українські новини, Зеленський планував 20 травня призначити голову Адміністрації Президента.

Тим часом, указ про розпуск Ради очікується завтра.