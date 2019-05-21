Радник Зеленського Богдан прогнозує призначення посадових осіб АП сьогодні

Радник Президента Володимира Зеленського Андрій Богдан прогнозує призначення посадових осіб Адміністрації Президента у вівторок.\r\nПро це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.\r\n"Таке рішення ще не прийнято, можливо, перші кадрові укази з'являться сьогодні ввечері", - сказав радник.\r\nБогдан по закінченні консультацій Зеленського з головами фракцій та керівництвом Верховної Ради вийшов з Адміністрації для відповідей на запитання журналістів.\r\nВін представився радником з юридичних питань.\r\nЯк повідомляли Українські новини, Зеленський планував 20 травня призначити голову Адміністрації Президента.\r\nТим часом, указ про розпуск Ради очікується завтра.