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21 травня 2019, вівторок, 14:39 22
Політика 2019-05-21T16:00:03+03:00
Українські Новини
Радник Зеленського Богдан прогнозує призначення посадових осіб АП сьогодні

Радник Зеленського Богдан прогнозує призначення посадових осіб АП сьогодні

Радник Президента Володимира Зеленського Андрій Богдан прогнозує призначення посадових осіб Адміністрації Президента у вівторок.

Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"Таке рішення ще не прийнято, можливо, перші кадрові укази з'являться сьогодні ввечері", - сказав радник.

Богдан по закінченні консультацій Зеленського з головами фракцій та керівництвом Верховної Ради вийшов з Адміністрації для відповідей на запитання журналістів.

Він представився радником з юридичних питань.

Як повідомляли Українські новини, Зеленський планував 20 травня призначити голову Адміністрації Президента.

Тим часом, указ про розпуск Ради очікується завтра.

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