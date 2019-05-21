Апелляционный суд допросил потерпевшего в деле члена ВСП Гречковского

Киевский апелляционный суд заслушал показания потерпевшего в деле члена Высшего совета правосудия Павла Гречковского Анджея Климчука.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

Климчук стал заявителем по делу против Гречковского как адвокат, который представлял интересы фирмы "Богадар", однако в повторном допросе фактически признал, что не оказывал этой фирме никаких профессиональных услуг в патентном споре.

Он снова не смог подтвердить ни свою квалификацию в патентном праве, ни важные формальности, которые бы подтвердили его отношения как адвоката с этим предприятием.

Например, у него не оказалось оригинала доверенности на представительство интересов фирмы, а в показаниях он не помнил никаких подробностей судебного конфликта о патентах на производство кваса, и не смог ничем доказать собственное участия в подготовке судебных исков в интересах фирмы.

"Бывшего адвоката и заявителя по делу Гречковского Климчука допросили по просьбе прокуратуры. В результате он повторил слово в слово то, что говорил в Шевченковском суде. Его показания еще раз подтверждают, что это профессиональный провокатор. Он не занимался защитой интересов предприятия, а искал способы симитировать преступление с участием Гречковского. Я думаю, роль Климчука в этом деле стала очевидна даже тем, у кого еще остались сомнения или кто пропустил его выступления в Шевченковском суде", - сказал после суда адвокат Гречковского Игорь Черезов.

В ходе допроса Климчук снова не смог пояснить, как подавал заявление против Гречковского и получил статус потерпевшего в деле о мошенничестве, хотя не указывал о причиненном ущербе.

В оправдательном приговоре Шевченковского суда сказано, что протокол допроса Климчука как потерпевшего содержал номер уголовного дела в ЕРДР, которого на тот момент не существовало в реестре.

В решении Шевченковского районного суда определено, что Климчук был привлечен как потерпевший в ходе внепроцессуального допроса, и не имеет статуса потерпевшего.

У коллегии апелляционного суда возникли дополнительные вопросы по поводу сроков, в которые началось это резонансное расследование в Генпрокуратуре.

Заявление против Гречковского было подано, рассмотрено, проведен допрос потерпевшего и открыто уголовное производство в течение одного дня, 19 июля 2016 года, хотя обычно это занимает не меньше недели.

При этом Климчук не смог пояснить, почему он вначале обратился с заявлением в приемную СБУ, и кто в этой приемной дал совет переадресовать заявление в Генпрокуратуру и именно на замгенерального прокурора Юрия Столярчука.

Аналогично, Климчук не смог пояснить, каким образом процедура выдачи ему денег для совершения провокации против Шкляра могла пройти в течение 15 минут.

За это время были оформлены в том числе и тысяча купюр по одному доллару, которые Климчук называет своими личными сбережениями.

Какие специалисты могут переписать 11 номерных знаков с каждой из тысячи купюр за 15 минут, Климчук не пояснил.

В решении суда первой инстанции указано, что протокол вручения средств был оформлен с нарушениями и является недостоверным.

Климчук не отрицал, что согласился на негласное сотрудничество с правоохранительными органами, хотя как адвокату ему это запрещает закон.

Он снова подтвердил, что передавал для провокации полученные в СБУ 50 тысяч долларов, к которым добавил собственную тысячу долларов купюрами по одному доллару.

Пояснить, для какой цели он пожертвовал личные сбережения, он не смог.

В ходе заседания апелляционный суд определил порядок рассмотрения дела, допросив сначала потерпевшего; далее будут исследованы доказательства, затем суд допросит Гречковского, Шкляра и свидетелей защиты.

Следующее заседание состоится 8 июля.

Потерпевший Климчук и прокуратура просят апелляционный суд отменить оправдательный приговор и отправить дело на повторное рассмотрение в первую инстанцию.

Защита Гречковского просит суд оставить решение Шевченковского суда без изменений, апелляции прокурора и Климчука без удовлетворения.

Как сообщали Українські Новини, Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляции на приговор Шевченковского районного суда, которым было оправдано члена Высшего совета правосудия Павла Гречковского.

30 октября 2018 Шевченковский районный суд полностью оправдал члена ВСП Павла Гречковского.

В оправдательном приговоре суд признал провокацию преступления, многочисленные процессуальные злоупотребления и нарушения со стороны правоохранительных органов, а также недопустимость доказательств из-за нарушения подследственности.

Генпрокуратура обжаловала приговор члену ВСП Гречковскому.