Суд начал апелляционное рассмотрение дела Гречкивского: подано 4 апелляции

Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляции на приговор Шевченковского районного суда, которым было оправдано члена Высшего совета правосудия Павла Гречковского.

Заседание состоялось в понедельник 22 апреля, передают Українські Новини.

Так, в Апелляционный суд было направлено 4 апелляционные жалобы - заместителем генерального прокурора Юрием Столярчуком, пострадавшим в этом деле - Анджеем Климчуком и еще две жалобы поступило от двух его адвокатов Ларисы Криворучко и Сергея Пархоменко.

Генеральная прокуратура просит пересмотреть решение и вынести обвинительный приговор.

Климчук как потерпевший просит также вынести обвинительный приговор.

При этом, два его адвокаты просят о взаимоисключающих вещах: один - отменить решение суда первой инстанции и отправить дело на новое рассмотрение, а другой - вынести обвинительный приговор Гречковскому.

На факт противоречия апелляционных жалоб указал судья и сослался на постановление Верховного суда.

"Ваши жалобы и представленные вашими представителями жалобы являются взаимоисключающими", - сказал судья Мельник.

На это адвокат Криворучко пообещала согласовать позиции с двумя другими адвокатами и своим клиентом до следующего заседания.

Адвокаты Гречковского выступили против удовлетворения жалоб потерпевшей стороны из-за их беспочвенности и необоснованности.

Защита члена Высшего совета правосудия также указала на "процессуальные диверсии": на первое заседание неделю назад ни потерпевший, ни его защитники не явились под надуманными предлогами, и заседание было перенесено.

22 апреля от нового защитника Климчука - Александра Гаврилькова поступила просьба снова перенести заседание, поскольку он только приступил к делу и не знаком с материалами.

Гаврильков также заявил отвод судьям, считая, что они нарушили его право как защитника выразить позицию в одном из вопросов в судебном заседании.

Защита Гречковского назвала это ходатайство еще одним шагом для затягивания процесса.

Отвод суда не был удовлетворен из-за его необоснованности.

По словам адвоката Гречковского Игоря Черезова, на этапе апелляции потерпевшего Климчука представляют три адвоката - в первой инстанции Климчук представлял сам себя и посетил только два заседания в течение года.

"Мы думали, что это группа защитников. Но эти люди сегодня встретились впервые в суде и поняли, что подали различные апелляционные жалобы. Координации между ними и клиентом нет. А если позиция адвокатов и клиента отличаются, возникает вопрос, на кого работают эти адвокаты", - сказал Черезов.

В то же время, из информации на сайте Киевского апелляционного суда известно, что ГПУ подала апелляционную жалобу 23 ноября 2018 года, Климчук - 26 ноября 2018 года, а его адвокаты Сергей Пархоменко и Лариса Криворучко - в декабре прошлого года.

"Интересно, что апелляционная жалоба ГПУ от 23 ноября имела 9 копий, однако, в тот день в этом судебном деле было только 7 участников. Для кого еще 2 копии? Для тех адвокатов, которых Климчук найдет только через 3 дня. Тогда надо так понимать, что в прокуратуре знали заранее, что у Климчука появятся 2 адвоката. Прокуратура не впервые прибегает предсказывать будущее по делу Гречковского. Прокуроры, например, в августе 2016 года смогли предположить, что в сентябре 2016 Шкляр и Климчук встретятся и совершат преступление", - отметил Черезов.

Как сообщали Українські Новини, 30 октября 2018 Шевченковский районный суд полностью оправдал члена ВСП Павла Гречковского.

В оправдательном приговоре суд признал провокацию преступления, многочисленные процессуальные злоупотребления и нарушения со стороны правоохранительных органов, а также недопустимость доказательств из-за нарушения подследственности.

Дело по ч. 3 ст 15 ч.4 ст 190 (незаконченное покушение на мошенничество) расследовалось в Генеральной прокуратуре с августа 2016 года.

Генпрокуратура обжаловала приговор члену ВСП Гречковскому.