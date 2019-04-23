Суд начал апелляционное рассмотрение дела Гречкивского: подано 4 апелляции

Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляции на приговор Шевченковского районного суда, которым было оправдано члена Высшего совета правосудия Павла Гречковского.\r\nЗаседание состоялось в понедельник 22 апреля, передают Українські Новини.\r\nТак, в Апелляционный суд было направлено 4 апелляционные жалобы - заместителем генерального прокурора Юрием Столярчуком, пострадавшим в этом деле - Анджеем Климчуком и еще две жалобы поступило от двух его адвокатов Ларисы Криворучко и Сергея Пархоменко.\r\nГенеральная прокуратура просит пересмотреть решение и вынести обвинительный приговор.\r\nКлимчук как потерпевший просит также вынести обвинительный приговор.\r\nПри этом, два его адвокаты просят о взаимоисключающих вещах: один - отменить решение суда первой инстанции и отправить дело на новое рассмотрение, а другой - вынести обвинительный приговор Гречковскому.\r\nНа факт противоречия апелляционных жалоб указал судья и сослался на постановление Верховного суда.\r\n"Ваши жалобы и представленные вашими представителями жалобы являются взаимоисключающими", - сказал судья Мельник.\r\nНа это адвокат Криворучко пообещала согласовать позиции с двумя другими адвокатами и своим клиентом до следующего заседания.\r\nАдвокаты Гречковского выступили против удовлетворения жалоб потерпевшей стороны из-за их беспочвенности и необоснованности.\r\nЗащита члена Высшего совета правосудия также указала на "процессуальные диверсии": на первое заседание неделю назад ни потерпевший, ни его защитники не явились под надуманными предлогами, и заседание было перенесено.\r\n22 апреля от нового защитника Климчука - Александра Гаврилькова поступила просьба снова перенести заседание, поскольку он только приступил к делу и не знаком с материалами.\r\nГаврильков также заявил отвод судьям, считая, что они нарушили его право как защитника выразить позицию в одном из вопросов в судебном заседании.\r\nЗащита Гречковского назвала это ходатайство еще одним шагом для затягивания процесса.\r\nОтвод суда не был удовлетворен из-за его необоснованности.\r\nПо словам адвоката Гречковского Игоря Черезова, на этапе апелляции потерпевшего Климчука представляют три адвоката - в первой инстанции Климчук представлял сам себя и посетил только два заседания в течение года.\r\n"Мы думали, что это группа защитников. Но эти люди сегодня встретились впервые в суде и поняли, что подали различные апелляционные жалобы. Координации между ними и клиентом нет. А если позиция адвокатов и клиента отличаются, возникает вопрос, на кого работают эти адвокаты", - сказал Черезов.\r\nВ то же время, из информации на сайте Киевского апелляционного суда известно, что ГПУ подала апелляционную жалобу 23 ноября 2018 года, Климчук - 26 ноября 2018 года, а его адвокаты Сергей Пархоменко и Лариса Криворучко - в декабре прошлого года.\r\n"Интересно, что апелляционная жалоба ГПУ от 23 ноября имела 9 копий, однако, в тот день в этом судебном деле было только 7 участников. Для кого еще 2 копии? Для тех адвокатов, которых Климчук найдет только через 3 дня. Тогда надо так понимать, что в прокуратуре знали заранее, что у Климчука появятся 2 адвоката. Прокуратура не впервые прибегает предсказывать будущее по делу Гречковского. Прокуроры, например, в августе 2016 года смогли предположить, что в сентябре 2016 Шкляр и Климчук встретятся и совершат преступление", - отметил Черезов.\r\nКак сообщали Українські Новини, 30 октября 2018 Шевченковский районный суд полностью оправдал члена ВСП Павла Гречковского.\r\nВ оправдательном приговоре суд признал провокацию преступления, многочисленные процессуальные злоупотребления и нарушения со стороны правоохранительных органов, а также недопустимость доказательств из-за нарушения подследственности.\r\nДело по ч. 3 ст 15 ч.4 ст 190 (незаконченное покушение на мошенничество) расследовалось в Генеральной прокуратуре с августа 2016 года.\r\nГенпрокуратура обжаловала приговор члену ВСП Гречковскому.\r\n