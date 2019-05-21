Апеляційний суд допитав потерпілого у справі члена ВРП Гречківського

Київський апеляційний суд заслухав свідчення потерпілого у справі члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського Анджея Климчука.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.

Климчук став заявником у справі проти Гречківського як адвокат, який представляв інтереси фірми "Богадар", проте в повторному допиті фактично визнав, що не надавав цій фірмі ніяких професійних послуг в патентному спорі.

Він знову не зміг підтвердити ні свою кваліфікацію в патентному праві, ні важливі формальності, які б підтвердили його відносини як адвоката з цим підприємством.

Наприклад, у нього не виявилося оригіналу довіреності на представництво інтересів фірми, а в показаннях він не пам'ятав ніяких подробиць судового конфлікту про патенти на виробництво квасу, і не зміг нічим довести власне участі в підготовці судових позовів в інтересах фірми.

"Колишнього адвоката і заявника у справі Гречківського Климчука допитали на прохання прокуратури. В результаті він повторив слово в слово те, що говорив в Шевченківському суді. Його свідчення ще раз підтверджують, що це професійний провокатор. Він не займався захистом інтересів підприємства, а шукав способи зімітувати злочин за участю Гречківського. Я думаю, роль Климчука в цій справі стала очевидна навіть тим, у кого ще залишилися сумніви або хто пропустив його виступ у Шевченківському суді ", - сказав після суду адвокат Гречківського Ігор Черезов.

В ході допиту Климчук знову не зміг пояснити, як подавав заяву проти Гречківського і отримав статус потерпілого у справі про шахрайство, хоча не вказував про заподіяний збиток.

У виправдувальному вироку Шевченківського суду сказано, що протокол допиту Климчука як потерпілого містив номер кримінальної справи в ЄРДР, якого на той момент не існувало в реєстрі.

В рішенні Шевченківського районного суду визначено, що Климчук був залучений як потерпілий у ході позапроцесуального допиту, і не має статусу потерпілого.

У колегії апеляційного суду виникли додаткові питання з приводу термінів, в які почалося це резонансне розслідування в Генпрокуратурі.

Заява проти Гречківського була подана, розглянута, проведено допит потерпілого і відкрито кримінальне провадження протягом одного дня, 19 липня 2016 року, хоча зазвичай це займає не менше тижня.

При цьому Климчук не зміг пояснити, чому він спочатку звернувся із заявою до приймальні СБУ, і хто в цій приймальні дав пораду переадресувати заяву в Генпрокуратуру і саме на заступника генерального прокурора Юрія Столярчука.

Аналогічно, Климчук не зміг пояснити, яким чином процедура видачі йому грошей для здійснення провокації проти фігуранта справи Шкляра могла відбутися протягом 15 хвилин.

За цей час були оформлені в тому числі і тисяча купюр по одному долару, які Климчук називає своїми особистими заощадженнями.

Які фахівці можуть переписати 11 номерних знаків з кожної з тисячі купюр за 15 хвилин, Климчук також не пояснив.

В рішенні суду першої інстанції зазначено, що протокол вручення коштів був оформлений з порушеннями і є недостовірним.

Климчук не заперечував, що погодився на негласне співробітництво з правоохоронними органами, хоча як адвокату йому це забороняє закон.

Він знову підтвердив, що передавав для провокації отримані в СБУ 50 тисяч доларів, до яких додав власну тисячу доларів купюрами по одному доллару.

Пояснити, для якої мети він пожертвував особисті заощадження, він не зміг.

У ході засідання апеляційний суд визначив порядок розгляду справи, допитавши спочатку потерпілого; далі будуть досліджені докази, потім суд допитає Гречківського, Шкляра і свідків захисту.

Наступне засідання відбудеться 8 липня.

Климчук і прокуратура просять апеляційний суд скасувати виправдувальний вирок і відправити справу на повторний розгляд до першої інстанції.

Захист Гречківського просить суд залишити рішення Шевченківського суду без змін, апеляції прокурора і Климчука без задоволення.

Як повідомляли Українські Новини, Київський апеляційний суд почав розгляд апеляції на вирок Шевченковського районного суду, яким було виправдано члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського.

30 жовтня 2018 Шевченківський районний суд повністю виправдав члена ВРП Павла Гречківського.

Cуд визнав провокацію злочину, численні процесуальні зловживання і порушення з боку правоохоронних органів, а також неприпустимість доказів через порушення підслідності.

Генпрокуратура оскаржила вирок члену ВРП Гречківському.