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  • Государство регулирует налогообложение физлиц, но не понимает реальной структуры доходов населения, - эксперт
21 мая 2019, вторник, 12:15 1321
Экономика 2019-05-21T12:15:02+03:00
Українські Новини
Государство регулирует налогообложение физлиц, но не понимает реальной структуры доходов населения, - эксперт

Государство регулирует налогообложение физлиц, но не понимает реальной структуры доходов населения, - эксперт

В команде Президента Зеленского недавно заявили о необходимости внедрять нулевое декларирование, а так же обязательное декларирование для всего населения, а не только для предпринимателей или чиновников. Этот шаг верный и своевременный, считает антикоррупционный эксперт, кандидат юридических наук Михаил Пластун. Однако есть много нюансов, без учета которых, политические риски для команды нового Президента существенно возрастают. Об этом эксперт заявил в своем интервью для издания HUBs.

"Если внедрять эту серьезную новацию без широкой информационной работы, без системы поощрений для субъектов декларирования, без нормально созданной системы контроля – то конечно реформаторы очень быстро станут политическими "трупами", - подчеркнул Пластун. Без всего этого, уверен эксперт, даже если такая новация и пройдет через парламент, именно нулевое декларирование станет не системой борьбы с коррупцией, а очередным элементом выборочного правосудия для неугодных. 

"Но если при наличии всех этих условий – то такая точка отсчета украинскому обществу очень нужна! Элементарное обоснование: государство устанавливает систему налогообложения физических лиц, систему льгот, дотаций и субсидирования – но совершенно не понимает, а сколько же у населения денежной массы на руках, какая структура и природа их реальных , а не фиктивных доходов", - обосновывает эксперт. Он так же приводит и примеры неудачного внедрения нулевого декларирования, без адекватной подготовки и соблюдении условий, о которых он говорит.

"В России за последние два десятилетия трижды проводили налоговую амнистию и это никак не повлияло на уровень коррупции. В Аргентине, которая благодаря нулевой декларации привлекла в экономику 117 миллиардов долларов второй раз за десять лет объявляют дефолт".

Больше новостей о: налогообложение Декларирование доходов Михаил Пластун

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