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21 травня 2019, вівторок, 12:15 377
Економіка 2019-05-21T13:15:02+03:00
Українські Новини
Держава регулює оподаткування фізосіб, але не розуміє реальної структури доходів населення, - експерт

Держава регулює оподаткування фізосіб, але не розуміє реальної структури доходів населення, - експерт

У команді Президента Зеленського нещодавно заявили про необхідність впровадження нульового декларування, а також обов'язкового декларування для всього населення, а не тільки для підприємців або чиновників. Цей крок правильний і своєчасний, вважає антикорупційний експерт, кандидат юридичних наук Михайло Пластун. Однак є багато нюансів, без урахування яких, політичні ризики для команди нового Президента суттєво зростають. Про це експерт заявив в своєму інтерв'ю для видання HUBs.

"Якщо впроваджувати цю серйозну новацію без широкої інформаційної роботи, без системи заохочень для суб'єктів декларування, без нормально створеної системи контролю - то звичайно реформатори дуже швидко стануть політичними "трупами", - підкреслив Пластун. Без усього цього, впевнений експерт, навіть якщо така новація і пройде через парламент, саме нульове декларування стане не системою боротьби з корупцією, а черговим елементом вибіркового правосуддя для неугодних.

"Але якщо при наявності всіх цих умов - то така точка відліку українському суспільству дуже потрібна! Елементарне обгрунтування: держава встановлює систему оподаткування фізичних осіб, систему пільг, дотацій і субсидій - але зовсім не розуміє, а скільки ж у населення грошової маси на руках, яка структура і природа їх реальних, а не фіктивних доходів ", - обґрунтовує експерт. Він так само наводить і приклади невдалого впровадження нульового декларування, без адекватної підготовки та дотримання умов, про які він говорить.

"У Росії за останні два десятиліття тричі проводили податкову амністію і це абсолютно не вплинуло на рівень корупції. В Аргентині, яка завдяки нульовому декларації залучила в економіку 117 мільярдів доларів вдруге за десять років оголошують дефолт".

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