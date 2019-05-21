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21 мая 2019, вторник, 11:58 5734
СМИ 2019-05-21T11:58:36+03:00
Українські Новини
YouTube-канал Зеленского присвоил видео инаугурации и отбирает у СМИ его монетизацию

YouTube-канал Зеленского присвоил видео инаугурации и отбирает у СМИ его монетизацию

Общедоступное видео инаугурации Президента Владимира Зеленского было присвоено его официальным YouTube-каналом. Об этом сообщила в Facebook журналист "Страны" Олеся Медведева.

Так, сообщается, что все доходы от монетизации видео инаугурации на YouTube достаются команде Зеленского, вне зависимости от канала, на котором транслируются.

"Все каналы брали видео-трансляцию инаугурации с одного источника, который эту трансляцию раздавал. Далее, каждый канал брендировал своими плашками, оформляли это видео, и выпускал в эфир. Это уже считается их контент, потому как источник общедоступный. После показа на ТВ загружали на свои Ютуб-каналы", - сообщила Медведева.

Также Медведева отметила, что далее канал Зеленского https://ze2019.com/, то есть официальный канал Зе-команды, заявляет, что он правообладатель этого контента, выставляя страй, и переключает на себя монетизацию видео, то есть доход от рекламы.

"Сегодня с этой проблемой столкнулись многие ТВ каналы Украины. Сам Зеленский часто говорил что СМИ не должны зависеть ни от кого, а иметь независимый источник финансирования, при этом отнимая независимый источник дохода", - подчеркнула журналистка.

Также журналистка опубликовала скриншот с Ютуб-канала "Страны", где видно, что все доходы с ролика теперь направляются команде Зеленского. 

Отмечается, что позже канал Зеленского отозвал свой страйк.

Как сообщали Українські Новини, Елена Зеленская создала официальный Instagram-аккаунт и в нем уже 6 фотографий.

Ранее Зеленский назвал всех украинцев президентами.

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