YouTube-канал Зеленского присвоил видео инаугурации и отбирает у СМИ его монетизацию

Общедоступное видео инаугурации Президента Владимира Зеленского было присвоено его официальным YouTube-каналом. Об этом сообщила в Facebook журналист "Страны" Олеся Медведева.\r\nТак, сообщается, что все доходы от монетизации видео инаугурации на YouTube достаются команде Зеленского, вне зависимости от канала, на котором транслируются.\r\n"Все каналы брали видео-трансляцию инаугурации с одного источника, который эту трансляцию раздавал. Далее, каждый канал брендировал своими плашками, оформляли это видео, и выпускал в эфир. Это уже считается их контент, потому как источник общедоступный. После показа на ТВ загружали на свои Ютуб-каналы", - сообщила Медведева.\r\nТакже Медведева отметила, что далее канал Зеленского https:\/\/ze2019.com\/, то есть официальный канал Зе-команды, заявляет, что он правообладатель этого контента, выставляя страй, и переключает на себя монетизацию видео, то есть доход от рекламы.\r\n"Сегодня с этой проблемой столкнулись многие ТВ каналы Украины. Сам Зеленский часто говорил что СМИ не должны зависеть ни от кого, а иметь независимый источник финансирования, при этом отнимая независимый источник дохода", - подчеркнула журналистка.\r\nТакже журналистка опубликовала скриншот с Ютуб-канала "Страны", где видно, что все доходы с ролика теперь направляются команде Зеленского. \r\n\r\nОтмечается, что позже канал Зеленского отозвал свой страйк.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Елена Зеленская создала официальный Instagram-аккаунт и в нем уже 6 фотографий.\r\nРанее Зеленский назвал всех украинцев президентами.