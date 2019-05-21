Хорват погиб из-за столкновения 4 автомобилей во Львовской области

69-летний гражданин Хорватии погиб 20 мая из-за столкновения 4 автомобилей в селе Верхнее Синевидное (Сколевский район, Львовская область). Об этом говорится в сообщении Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций во Львовской области, передают Українські Новини.

В частности, столкнулись автомобили MAN под управлением гражданина Хорватии, Iveco под управлением гражданина Сербии, KIA Cerato под управлением жителя Львовской области и Renault Trafic под управлением жителя Закарпатской области.

В результате ДТП хорват погиб на месте происшествия.

Остальным водителям медицинскую помощь оказали на месте столкновения.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как сообщали Українські Новини, мужчина погиб и женщина госпитализирована от удара молнии во Львовской области.