Хорват погиб из-за столкновения 4 автомобилей во Львовской области

69-летний гражданин Хорватии погиб 20 мая из-за столкновения 4 автомобилей в селе Верхнее Синевидное (Сколевский район, Львовская область). Об этом говорится в сообщении Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций во Львовской области, передают Українські Новини.\r\nВ частности, столкнулись автомобили MAN под управлением гражданина Хорватии, Iveco под управлением гражданина Сербии, KIA Cerato под управлением жителя Львовской области и Renault Trafic под управлением жителя Закарпатской области.\r\nВ результате ДТП хорват погиб на месте происшествия.\r\nОстальным водителям медицинскую помощь оказали на месте столкновения.\r\nПричины и обстоятельства ДТП устанавливаются.\r\nКак сообщали Українські Новини, мужчина погиб и женщина госпитализирована от удара молнии во Львовской области.