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21 мая 2019, вторник, 11:17 489
Экономика 2019-05-22T09:45:12+03:00
Українські Новини
За апрель цены на яйца упали до 20 гривен за десяток

За апрель цены на яйца упали до 20 гривен за десяток

Яйца. Фото: nasha-kuhnya.com
Яйца. Фото: nasha-kuhnya.com

В апреле средние потребительские цены на яйца снизились на 11%, или на 2,5 гривны, до 20,2 гривны за 10 штук по сравнению с мартом.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

Самые высокие средние цены зафиксированы в Харьковской области - 24,61 гривны/10 штук, а самые низкие - в Тернопольской области - 16,72 гривны/10 штук.

В марте средние потребительские цены на яйца находились на уровне 22,7 гривны за 10 штук.

Также за прошлый месяц снизились цены на гречку на 0,5%, или на 0,08 гривны, до 16,7 гривны/кг по сравнению с мартом.

При этом цены на макаронные изделия повысились на 1%, или на 0,19 гривны, до 18,19 гривны/кг, на пшеничную муку - на 0,6%, или на 0,07 гривны, до 11,71 гривны/кг.

В апреле средние потребительские цены на батон повысились на 0,5%, или на 0,07 гривны, до 13,09 гривны за 500 г по сравнению с мартом.

Цены на пшеничный хлеб из муки высшего сорта повысились на 1%, или на 0,22 гривны, до 22,85 гривны/кг, на ржаной хлеб - на 1%, или на 0,18 гривны, до 19,2 гривны/кг.

В свою очередь цены на подсолнечное масло снизились на 0,09%, или на 0,03 гривны, до 34,95 гривны/литр по сравнению с мартом.

Сахар упал в цене на 0,6% до 14,08 гривны/кг по сравнению с мартом.

Как сообщали Українські Новини, в апреле цены на борщевой набор повысились на 25%, или на 17,32 гривны, до 87,26 гривны/кг по сравнению с мартом.

Кроме того, в апреле сало подешевело почти на гривну.

В свою очередь в апреле 2019 года потребительские цены повысились на 1,0%.

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