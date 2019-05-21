За апрель цены на яйца упали до 20 гривен за десяток

В апреле средние потребительские цены на яйца снизились на 11%, или на 2,5 гривны, до 20,2 гривны за 10 штук по сравнению с мартом.\r\nОб этом говорится в данных Государственной службы статистики, передают Українські Новини.\r\nСамые высокие средние цены зафиксированы в Харьковской области - 24,61 гривны\/10 штук, а самые низкие - в Тернопольской области - 16,72 гривны\/10 штук.\r\nВ марте средние потребительские цены на яйца находились на уровне 22,7 гривны за 10 штук.\r\nТакже за прошлый месяц снизились цены на гречку на 0,5%, или на 0,08 гривны, до 16,7 гривны\/кг по сравнению с мартом.\r\nПри этом цены на макаронные изделия повысились на 1%, или на 0,19 гривны, до 18,19 гривны\/кг, на пшеничную муку - на 0,6%, или на 0,07 гривны, до 11,71 гривны\/кг.\r\nВ апреле средние потребительские цены на батон повысились на 0,5%, или на 0,07 гривны, до 13,09 гривны за 500 г по сравнению с мартом.\r\nЦены на пшеничный хлеб из муки высшего сорта повысились на 1%, или на 0,22 гривны, до 22,85 гривны\/кг, на ржаной хлеб - на 1%, или на 0,18 гривны, до 19,2 гривны\/кг.\r\nВ свою очередь цены на подсолнечное масло снизились на 0,09%, или на 0,03 гривны, до 34,95 гривны\/литр по сравнению с мартом.\r\nСахар упал в цене на 0,6% до 14,08 гривны\/кг по сравнению с мартом.\r\nКак сообщали Українські Новини, в апреле цены на борщевой набор повысились на 25%, или на 17,32 гривны, до 87,26 гривны\/кг по сравнению с мартом.\r\nКроме того, в апреле сало подешевело почти на гривну.\r\nВ свою очередь в апреле 2019 года потребительские цены повысились на 1,0%.