83 населенных пункта обесточены из-за непогоды во Львовской области

83 населенных пункта обесточены из-за сильного ветра и дождя во Львовской области. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций во Львовской области.\r\nВедутся работы по восстановлению энергоснабжения.\r\nК ремонтным работам привлечены бригады энергопоставляющей компании "Львовоблэнерго".\r\nВо Львовской области прогнозируется продолжение сильных дождей до 24 мая.\r\nКак сообщали Українські Новини, 24 населенных пункта были обесточены из-за сильного ветра и дождя 6 мая во Львовской области.