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21 мая 2019, вторник, 09:00 539
Происшествия 2019-05-21T09:00:28+03:00
Українські Новини
Шел в наушниках: в Киеве мужчину сбила электричка, пострадавший в тяжелом состоянии

Шел в наушниках: в Киеве мужчину сбила электричка, пострадавший в тяжелом состоянии

Мужчина попал под колеса электрички в Киеве. Фото: Информатор
Мужчина попал под колеса электрички в Киеве. Фото: Информатор

Вчера вечером, 20 мая, в Киеве мужчину, который находился на железнодорожных путях, сбила электричка. Об этом сообщает Информатор.

Так, сообщается, что инцидент произошел в Соломенском районе Киева недалеко от станции скоростного трамвая Политехническая около 22:00.

По предварительной информации, мужчина переходил рельсы в неположенном месте. В этот момент ехала электричка, которая сбила пешехода. На место сразу же вызвали медиков и полицейских. Врачи госпитализировали пострадавшего в больницу, однако его состояние тяжелое.

Отмечается, что о происшествии сообщил машинист состава. Предварительно, мужчина шел в наушниках. После происшествия на месте остался разбитый телефон.

По данным издания, на вид пострадавшему до 30 лет.

На месте работали медики, патрульные и следственно-оперативные группы. Детали инцидента будут выяснять правоохранители.

Как сообщали Українські Новини, под Киевом 17-летний подросток в наушниках попал под поезд.

Ранее на Центральном вокзале Киева мужчина погиб под колесами поезда.

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