Шел в наушниках: в Киеве мужчину сбила электричка, пострадавший в тяжелом состоянии

Вчера вечером, 20 мая, в Киеве мужчину, который находился на железнодорожных путях, сбила электричка. Об этом сообщает Информатор.\r\nТак, сообщается, что инцидент произошел в Соломенском районе Киева недалеко от станции скоростного трамвая Политехническая около 22:00.\r\nПо предварительной информации, мужчина переходил рельсы в неположенном месте. В этот момент ехала электричка, которая сбила пешехода. На место сразу же вызвали медиков и полицейских. Врачи госпитализировали пострадавшего в больницу, однако его состояние тяжелое.\r\nОтмечается, что о происшествии сообщил машинист состава. Предварительно, мужчина шел в наушниках. После происшествия на месте остался разбитый телефон.\r\nПо данным издания, на вид пострадавшему до 30 лет.\r\nНа месте работали медики, патрульные и следственно-оперативные группы. Детали инцидента будут выяснять правоохранители.\r\nКак сообщали Українські Новини, под Киевом 17-летний подросток в наушниках попал под поезд.\r\nРанее на Центральном вокзале Киева мужчина погиб под колесами поезда.