У Зеленського заявили, що перші призначення будуть в найближчі дні

Президент Володимир Зеленський має намір здійснити перші призначення в протягом найближчих декількох днів.

Про це Українським Новинам повідомив спікер його команди Дмитро Разумков.

"Протягом декількох днів ми побачимо перші призначення",- сказав він.

За його словами, у понеділок, 20 травня, Зеленському було не до призначень, оскільки весь день у нього проходили міжнародні зустрічі і переговори.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський назвав всіх українців президентами.

Раніше Зеленського зустріли оваціями на інавгурації.

Зеленський заявив, що має намір розпустити Верховну Раду, а також закликав Кабмін піти у відставку.