У Зеленського заявили, що перші призначення будуть в найближчі дні

Президент Володимир Зеленський має намір здійснити перші призначення в протягом найближчих декількох днів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив спікер його команди Дмитро Разумков.\r\n"Протягом декількох днів ми побачимо перші призначення",- сказав він.\r\nЗа його словами, у понеділок, 20 травня, Зеленському було не до призначень, оскільки весь день у нього проходили міжнародні зустрічі і переговори.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський назвав всіх українців президентами.\r\nРаніше Зеленського зустріли оваціями на інавгурації.\r\nЗеленський заявив, що має намір розпустити Верховну Раду, а також закликав Кабмін піти у відставку.