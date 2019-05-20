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20 травня 2019, понеділок, 22:37 12
Політика 2019-05-21T00:00:01+03:00
Українські Новини
Зеленський сподівається, що Угорщина відновить підтримку Україну до європейської та євроатлантичної інтеграції

Зеленський сподівається, що Угорщина відновить підтримку Україну до європейської та євроатлантичної інтеграції

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з Президентом Угорщини Яношем Адером заявив, що сподівається на відновлення підтримки європейської й євроатлантичної інтеграції України з боку Угорщини.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Президент наголосив на важливості практичних кроків в економіці, розвитку інфраструктури, соціальній сфері, прикордонному співробітництві, які допомогли би зблизити Україну й Угорщину і показати взаємовигідний результат.

Глава держави підкреслив, що російська агресія на сході й окупація Росією Криму вимагають продовження міжнародного тиску на Російську Федерацію.

Також Зеленський подякував Адеру за привітання з перемогою на виборах і вступом на посаду Президента України.

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок Зеленський, виступаючи у Верховній Раді, після того, як зачитав присягу і вступив на посаду Президента, заявив про те, що розпускає Раду 8-го скликання.

Також Зеленський розповів, що повинна зробити Рада протягом 2 місяців.

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