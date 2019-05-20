Зеленський сподівається, що Угорщина відновить підтримку Україну до європейської та євроатлантичної інтеграції

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з Президентом Угорщини Яношем Адером заявив, що сподівається на відновлення підтримки європейської й євроатлантичної інтеграції України з боку Угорщини.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Президент наголосив на важливості практичних кроків в економіці, розвитку інфраструктури, соціальній сфері, прикордонному співробітництві, які допомогли би зблизити Україну й Угорщину і показати взаємовигідний результат.

Глава держави підкреслив, що російська агресія на сході й окупація Росією Криму вимагають продовження міжнародного тиску на Російську Федерацію.

Також Зеленський подякував Адеру за привітання з перемогою на виборах і вступом на посаду Президента України.

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок Зеленський, виступаючи у Верховній Раді, після того, як зачитав присягу і вступив на посаду Президента, заявив про те, що розпускає Раду 8-го скликання.

Також Зеленський розповів, що повинна зробити Рада протягом 2 місяців.