Супрун полетіла з України одразу після інавгурації Зеленського

Виконуюча обов'язки голови МОЗ Уляна Супрун покинула Україну після інавгурації президента Володимира Зеленського. Відео того, як Супрун з червоним валізою проходить реєстрацію в аеропорту Бориспіль на франкфуртський рейс, опинилося у розпорядженні видання "Страна".

Глава МОЗ, відома своїми численними порадами в соцмережі Facebook, на відео весь час дивиться в свій смартфон.

Як повідомляли Українські Новини, Супрун розповіла, збирається вона у відставку. У понеділок Зеленський, виступаючи у Верховній Раді, після того, як зачитав присягу і вступив на посаду Президента, заявив про те, що розпускає Раду 8-го скликання.