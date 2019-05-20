А когда второй сезон?: соцсети взорвались обсуждениями инаугурации Зеленского

В понедельник, 20 мая, в Верховной Раде состоялась церемония инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Он принес присягу президента Украины и официально возглавил государство.

Во время своей первой речи Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду, а также призвал нардепов принять законы о незаконном обогащении, Избирательный кодекс и снять депутатскую неприкосновенность.

А в соцсетях бурно обсуждают инаугурацию Зеленского, углубляются в обсуждение альтернативной истории и как всегда, решают - зрада это или перемога.

"Звонит мама, делится. Вышла за двор, а там соседка со словами:

- Боже, Боже! Шо ми наробили! Тамара! Ти бачила оте з булавою?

- бачила. Марковна, а ви за кого голосували?

- та за нього ж. Я ж не знала шо воно таке....

Звонит ей подруга :

- Мамадарагая! Тамара! Я в шоке! Який позор! Яке хамло! Він же балакати не вміє.

- Шура! Ти за кого голосувала?

- та за нього ж

- а я тобі за кого казала надо було?

- та й не кажи, як пороблено було, я ж не знала....

Это ж не прошло ещё и пол дня....и это ж люди не разбираются в тонкостях политики или законодательства, а так, чисто по своим внутренним ощущениям", - сообщает Наталья Козырь.

"Чесно кажучи, немає вже сил читати цих зрадойобів, яким пече від успіхів президента. Замість того, щоб протидіяти ворожим кремлівським вкидам і концентруватись на перемогах, зраднюки поливають брудом чинного президента та розхитують човна. Така лють бере, хоч плач", - пишет блогер Антон Ходза

"Так, сюр... Але бляха отак інколи виглядає демократія. І це безсумнівно все одно перемога..." - сообщает Янина Соколова.

"Пішли на рекорд: не кожен день президент оголошує про незаконне рішення у перші хвилини своєї каденції(((", - говорит Евгений Магда.

"Сьогодні у кожного своя інавгурація. Мій пріоритет - Хто очолить Залізний трон? ;) P.S. обіцяю не спойлерити ;)", - написал Виктор Таран.

"Ну, что же. Добро пожаловать в 95-й квартал", - считает Денис Попович.

А также сегодня "кенгурация" Зеленского: соцсети завалили фотожабами на инаугурацию президента.

В понедельник Зеленский, выступая в Верховной Раде, после того, как зачитал присягу и вступил в должность Президента, заявил о том, что распускает Раду 8-го созыва.