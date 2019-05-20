А коли другий сезон?: соцмережі вибухнули обговореннями інавгурації Зеленського

У понеділок, 20 травня, у Верховній Раді відбулася церемонія інавгурації обраного президента України Володимира Зеленського. Він приніс присягу президента України та офіційно очолив державу.

Під час своєї першої промови Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду, а також закликав нардепів прийняти закони про незаконне збагачення, Виборчий кодекс і зняти депутатську недоторканність.

А в соцмережах бурхливо обговорюють інавгурацію Зеленського, заглиблюються в обговорення альтернативної історії і як завжди, вирішують - зрада це чи перемога.

"Дзвонить мама, ділиться. Вийшла за двір, а там сусідка зі словами:

- Боже, Боже! Шо ми наробили! Тамара! Ти бачила оте з булавою?

- бачила. Марковна, а ви за кого голосували?

- та за нього ж. Я ж не знала шо воно таке....

Звонить їй подруга:

- Мамадарагая! Тамара! Я в шоці! Який позор! Яке хамло! Він же балакати не вміє.

- Шура! Ти за кого голосувала?

- та за нього ж

- а я тобі за кого казала треба було?

- та й не кажи, як пороблено було, я ж не знала....

Це ж не минуло і пів дня....і це ж люди не розбираються в тонкощах політики або законодавства, а так, чисто по своїм внутрішнім відчуттям", - повідомляє Наталія Козир.

"Чесно кажучи, немає вже сил читати цих зрадой**ів, яким пече від успіхів президента. Замість того, щоб протидіяти ворожим кремлівським вкидам і концентруватись на перемогах, зраднюки поливають брудом чинного президента та розхитують човна. Така лють бере, хоч плач", - пише блогер Антон Ходза

"Так, сюр... Але бляха отак інколи виглядає демократія. І це безсумнівно все одно перемога..." - повідомляє Яніна Соколова.

"Пішли на рекорд: не кожен день президент оголошує про незаконне рішення у перші хвилини своєї каденції(((", - говорить Євген Магда.

"Сьогодні у кожного своя інавгурація. Мій пріоритет - Хто очолить Залізний трон? ;) P.s. обіцяю не спойлерити ;)", - написав Віктор Таран.

"Ну, що ж. Ласкаво просимо в 95-й квартал", - вважає Денис Попович.

А також сьогодні "кенгурация" Зеленського: соцмережі завалили фотожабами на інавгурацію президента.

В понеділок Зеленський, виступаючи у Верховній Раді, після того, як зачитав присягу і вступив на посаду Президента, заявив про те, що розпускає Раду 8-го скликання.