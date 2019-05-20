А коли другий сезон?: соцмережі вибухнули обговореннями інавгурації Зеленського

У понеділок, 20 травня, у Верховній Раді відбулася церемонія інавгурації обраного президента України Володимира Зеленського. Він приніс присягу президента України та офіційно очолив державу.\r\nПід час своєї першої промови Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду, а також закликав нардепів прийняти закони про незаконне збагачення, Виборчий кодекс і зняти депутатську недоторканність.\r\nА в соцмережах бурхливо обговорюють інавгурацію Зеленського, заглиблюються в обговорення альтернативної історії і як завжди, вирішують - зрада це чи перемога.\r\n"Дзвонить мама, ділиться. Вийшла за двір, а там сусідка зі словами:\r\n- Боже, Боже! Шо ми наробили! Тамара! Ти бачила оте з булавою?- бачила. Марковна, а ви за кого голосували? - та за нього ж. Я ж не знала шо воно таке....Звонить їй подруга:- Мамадарагая! Тамара! Я в шоці! Який позор! Яке хамло! Він же балакати не вміє.- Шура! Ти за кого голосувала? - та за нього ж- а я тобі за кого казала треба було? - та й не кажи, як пороблено було, я ж не знала....\r\nЦе ж не минуло і пів дня....і це ж люди не розбираються в тонкощах політики або законодавства, а так, чисто по своїм внутрішнім відчуттям", - повідомляє Наталія Козир.\r\n\r\n"Чесно кажучи, немає вже сил читати цих зрадой**ів, яким пече від успіхів президента. Замість того, щоб протидіяти ворожим кремлівським вкидам і концентруватись на перемогах, зраднюки поливають брудом чинного президента та розхитують човна. Така лють бере, хоч плач", - пише блогер Антон Ходза\r\n\r\n"Так, сюр... Але бляха отак інколи виглядає демократія. І це безсумнівно все одно перемога..." - повідомляє Яніна Соколова.\r\n\r\n"Пішли на рекорд: не кожен день президент оголошує про незаконне рішення у перші хвилини своєї каденції(((", - говорить Євген Магда.\r\n\r\n"Сьогодні у кожного своя інавгурація. Мій пріоритет - Хто очолить Залізний трон? ;) P.s. обіцяю не спойлерити ;)", - написав Віктор Таран.\r\n\r\n"Ну, що ж. Ласкаво просимо в 95-й квартал", - вважає Денис Попович.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nА також сьогодні "кенгурация" Зеленського: соцмережі завалили фотожабами на інавгурацію президента.\r\nВ понеділок Зеленський, виступаючи у Верховній Раді, після того, як зачитав присягу і вступив на посаду Президента, заявив про те, що розпускає Раду 8-го скликання.