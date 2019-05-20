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20 мая 2019, понедельник, 20:49 87
Происшествия 2019-05-20T20:50:32+03:00
Українські Новини
Ультраправые в масках и с нацистскими лозунгами напали на фестиваль электронной музыки в Киеве

Ультраправые в масках и с нацистскими лозунгами напали на фестиваль электронной музыки в Киеве

Скриншот видео Coschey Local DIY, на котором видно группу нападающих с файерами на улице Нижнеюрковской, 31.
Скриншот видео Coschey Local DIY, на котором видно группу нападающих с файерами на улице Нижнеюрковской, 31.

Несколько ультраправых парней напали на посетителей фестиваля электронной музыки Strichka на улице Нижнеюрковской в Киеве в ​​ночь на 19 мая. Об этом сообщает "Хмарочос" со ссылкой на свидетелей происшествия.

По разным оценкам, от 30 до 60 человек прорвали охрану - одной из локаций фестиваля Strichka - и ворвались внутрь, жгли файеры, бросали камни, толкались. Сообщается о трех пострадавших.

Нападавшие закрывали лица масками, "зиговали" и выкрикивали "околофутбольные" и ультраправые лозунги, такие как "Зиг хайль, Рудольф Гесс!".

"Охрану прорвали быстро, и град бутылок полетел в сторону фудкорта. Мы оттуда едва бежали", - пишет один из свидетелей нападения.

Нападавшие перед клубом OtelНападавшие перед клубом Otel". Фото: Yuri Kosko

Такая же по численности группа совершила нападение на клуб Coschey Local DIY на улице Ярославской, когда там проходил концерт нойз-группы No-Wave Dementia. Известно об одном пострадавшем, друзья которого пишут, что он находится в удовлетворительном состоянии.

В официальном заявлении администраторы клуба Coschey сообщили, что около 30 нападающих, "по всем признакам, агрессивная молодая праворадикальная организация", заблокировали посетителей концерта в помещении и пытались выбить двери. В это время в клуб направлялся один из киевских художников. Нападавшие залили ему лицо газом, избили и забрали личные вещи.

В клубе Coschey считают, что это была та самая группа, и напала тот же день на клуб Otel".

Как сообщали Українські Новини, ультраправые облили двери НАБУ кровью и забросали яйцами. Также в центре Киева ультраправые разбили очки канадскому журналисту и посоветовали ехать домой.

Напомним, международная организация TRAC внесла украинскую националистическую ультраправую организацию "С14" в перечень террористических.

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