Зеленський провів свої перші переговори в якості президента

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі запросила Президента Володимира Зеленського в Грузію з офіційним візитом.\r\nПро це сказано в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.\r\nЗеленський зустрівся із Зурабішвілі, яка прибула в Україну на церемонію інавгурації глави держави.\r\nЗурабішвілі побажала йому успіхів на посаді Президента.\r\nЗеленський же відзначив у пріоритетах України припинення війни на Донбасі, відновлення суверенітету і територіальної цілісності, а також розвиток європейської та євроатлантичної інтеграції.\r\nПрезидент наголосив, що одним із викликів для України є перемога над корупцією, в чому Грузія є прикладом.\r\n"У цьому питанні досвід Грузії є для нас прикладом", - сказав Зеленський.\r\nСторони обговорили напрями розвитку українсько-грузинських відносин і висловили впевненість у подальшому поглибленні стратегічного партнерства.\r\nКрім того, Зурабішвілі заявила про необхідність об'єднати позиції країн щодо євроатлантичної інтеграції.\r\n"Всіх нас чекає ще один виклик - вибори до Європарламенту. Ми повинні об'єднати позиції України та Грузії за курсом на євроінтеграцію і членство в НАТО", - зазначила вона.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у понеділок Зеленський, виступаючи у Верховній Раді, після того, як зачитав присягу і вступив на посаду Президента, заявив про те, що розпускає Раду 8-го скликання.\r\nТакож Зеленський розповів, що повинна зробити Рада протягом 2 місяців.