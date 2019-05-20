Зеленський провів свої перші переговори в якості президента

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі запросила Президента Володимира Зеленського в Грузію з офіційним візитом.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Зеленський зустрівся із Зурабішвілі, яка прибула в Україну на церемонію інавгурації глави держави.

Зурабішвілі побажала йому успіхів на посаді Президента.

Зеленський же відзначив у пріоритетах України припинення війни на Донбасі, відновлення суверенітету і територіальної цілісності, а також розвиток європейської та євроатлантичної інтеграції.

Президент наголосив, що одним із викликів для України є перемога над корупцією, в чому Грузія є прикладом.

"У цьому питанні досвід Грузії є для нас прикладом", - сказав Зеленський.

Сторони обговорили напрями розвитку українсько-грузинських відносин і висловили впевненість у подальшому поглибленні стратегічного партнерства.

Крім того, Зурабішвілі заявила про необхідність об'єднати позиції країн щодо євроатлантичної інтеграції.

"Всіх нас чекає ще один виклик - вибори до Європарламенту. Ми повинні об'єднати позиції України та Грузії за курсом на євроінтеграцію і членство в НАТО", - зазначила вона.

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок Зеленський, виступаючи у Верховній Раді, після того, як зачитав присягу і вступив на посаду Президента, заявив про те, що розпускає Раду 8-го скликання.

Також Зеленський розповів, що повинна зробити Рада протягом 2 місяців.