Более 5 тыс. украинцев помещены под стражу в России

Около 5,1 тыс. украинцев находятся под стражей в России.\r\nОб этом говорится в ответе Министерства иностранных дел на запрос Українських Новин.\r\n"По состоянию на 31.03.2019 года 4 877 осужденных граждан Украины отбывают наказание на территории РФ", - сказано в нем.\r\nКроме того, в первом квартале текущего года в России задержано и арестовано 225 украинцев.\r\n\r\nАрестованным предоставляется консульская помощь.\r\nВ то же время, МИД отметил, что не владеет информацией, сколько украинцев обратились с просьбой отбывать наказание на территории Украины.\r\nКак сообщали Українськi Новини, новоизбранный Президент Владимир Зеленский заявил, что первым шагом для диалога с РФ является освобождение всех пленных украинцев.\r\nБывший Президент Петр Порошенко заявляет, что в 2018 году Россия отклонила все 17 предложений Украины по обмену удерживаемыми лицами.