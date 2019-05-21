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21 мая 2019, вторник, 08:00 474 Документ
Внешняя политика 2019-05-21T08:00:02+03:00
Українські Новини
Более 5 тыс. украинцев помещены под стражу в России

Более 5 тыс. украинцев помещены под стражу в России

Около 5,1 тыс. украинцев находятся под стражей в России.

Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел на запрос Українських Новин.

"По состоянию на 31.03.2019 года 4 877 осужденных граждан Украины отбывают наказание на территории РФ", - сказано в нем.

Кроме того, в первом квартале текущего года в России задержано и арестовано 225 украинцев.

Арестованным предоставляется консульская помощь.

В то же время, МИД отметил, что не владеет информацией, сколько украинцев обратились с просьбой отбывать наказание на территории Украины.

Как сообщали Українськi Новини, новоизбранный Президент Владимир Зеленский заявил, что первым шагом для диалога с РФ является освобождение всех пленных украинцев.

Бывший Президент Петр Порошенко заявляет, что в 2018 году Россия отклонила все 17 предложений Украины по обмену удерживаемыми лицами.

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