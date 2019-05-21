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21.05.19 11:00 Круглый стол: "Финансовый лизинг в Украине: текущее состояние и перспективы развития"

21 травня 2019, вівторок, 08:00 45 Документ
Зовнішня політика 2019-05-21T09:53:59+03:00
Українські Новини
Понад 5 тис. українців поміщені під варту в Росії

Понад 5 тис. українців поміщені під варту в Росії

Близько 5,1 тис. українців перебувають під вартою в Росії.

Про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ на запит Українських Новин.

"Станом на 31.03.2019 року 4 877 засуджених громадян України відбувають покарання на території РФ", - сказано в ньому.

Крім того, у першому кварталі поточного року в Росії затримано і заарештовано 225 українців.

Заарештованим надається консульська допомога.

У той же час, МЗС зазначив, що не володіє інформацією, скільки українців звернулися з проханням відбувати покарання на території України.

Як повідомляли Українські Новини, новообраний Президент Володимир Зеленський заявив, що першим кроком для діалогу з РФ є звільнення всіх полонених українців.

Колишній Президент Петро Порошенко заявляє, що в 2018 році Росія відхилила всі 17 пропозицій України щодо обміну утримуваними особами.

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