Понад 5 тис. українців поміщені під варту в Росії

Близько 5,1 тис. українців перебувають під вартою в Росії.\r\nПро це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ на запит Українських Новин.\r\n"Станом на 31.03.2019 року 4 877 засуджених громадян України відбувають покарання на території РФ", - сказано в ньому.\r\nКрім того, у першому кварталі поточного року в Росії затримано і заарештовано 225 українців.\r\n\r\nЗаарештованим надається консульська допомога.\r\nУ той же час, МЗС зазначив, що не володіє інформацією, скільки українців звернулися з проханням відбувати покарання на території України.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, новообраний Президент Володимир Зеленський заявив, що першим кроком для діалогу з РФ є звільнення всіх полонених українців.\r\nКолишній Президент Петро Порошенко заявляє, що в 2018 році Росія відхилила всі 17 пропозицій України щодо обміну утримуваними особами.