Дружина Зеленського на інавгурацію надягнула елегантне вбрання і прикраси від українських дизайнерів

Дружина президента України Олена Зеленська прийшла на інавгурацію в одязі від українського дизайнера. Про це повідомляє прес-служба Зеленського, передає 112.

Зеленська на інавгурації була одягнена в сукню і жакет з кейпом від українського дизайнера Артема Климчука. Її костюм молочного кольору повністю був виготовлений вручну з шовково-вовняного крепу.

Рукави сукні і кейпа були вишиті.

"Для оформлення рукавів плаття і кейпа майстри вишивки використовували традиційні українські артизанальные техніки, адаптуючи флористичні та анімалістичні мотиви з килимів Сумщини і Полтавщини початку XIX століття. Розташування елементів на кейп натхненне символізмом стародавнього Трипілля", - йдеться в повідомленні.

До того ж сережки Олени Зеленської також були виготовлені спеціально під замовлення і виконані вручну. Прикраси дружини президента створені українським ювелірним брендом Guzema Fine Jewelry.

Олена Зеленська на інавгурації чоловіка. Фото: прес-служба Володимира Зеленського

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський офіційно став Президентом.

Тим часом, Зеленський розповів, що повинна зробити Рада протягом 2 місяців.