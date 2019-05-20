Снятие судимости с экс-депутата Лозинского обжаловала прокуратура

Киевская местная прокуратура №4 обжаловала снятие судимости с бывшего депутата Верховной Рады Виктора Лозинского, осужденного за причастность к убийству жителя Кировоградской области Валерия Олийныка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передают Українськi Новини.

Прокуратура обжаловала в Киевском апелляционном суде решение Днепровского райсуда о досрочном снятии судимости с бывшего депутата Верховной Рады Лозинского, осужденного в 2013 году к 10 годам лишения свободы по ч.1 ст.122, ч.2 ст.121, ч.1 ст.296 (умышленное телесное повреждение средней тяжести, умышленное тяжкое телесное повреждение и хулиганство соответственно) Уголовного кодекса.

Согласно сообщению прокуратуры, во время заседания суд не проверил должным образом информацию о том, каким образом Лозинский доказал свое исправление.

Также, по мнению прокуратуры, ходатайство со стороны защиты не содержало характеристик по месту жительства, работы или органов, осуществляющих за ним надзор.

Кроме того, не было предоставлено данных о возмещении причиненного преступлением вреда и документов о поведении осужденного во время условно-досрочного освобождения.

Так, местная прокуратура обратилась в Киевский апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и вынести новое, которым просит отказать в удовлетворении ходатайства о снятии судимости с Лозинского.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле 2011 года Днепровский районный суд Киева приговорил Лозинского к 15 годам лишения свободы за убийство местного жителя Валерия Олийныка в Кировградской области.

Олийнык погиб 16 июня 2009 года в результате столкновения на территории охотничьих угодий с депутатом Рады, а также бывшими тогда прокурором Голованевского района Кировоградской области Евгением Горбенко и начальником Голованевского райотдела милиции Михаилом Ковальским.

Весной 2012 года Апелляционный суд Киева смягчил приговор Лозинскому, назначив ему новое наказание в виде 14 лет лишения свободы.