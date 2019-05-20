Я растроган: Полторак опубликовал фото разрушенного Кремля

Министр обороны Степан Полторак, ушедший в отставку, поблагодарил украинцев за поддержку и опубликовал фото разрушенного Кремля в Москве.\r\nОб этом он написал на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.\r\n"Я растроган. Я благодарю всех за поддержку и теплые слова. Благодарен за то, что все эти годы вы были вместе со мной. Мы подняли армию с колен. И сейчас, - она на уровне с ведущими армиями мира. Это была заслуга каждого из вас", - написал Полторак.\r\n\r\nОн назвал украинскую армию одной из сильнейших в мире.\r\n"Мы вместе создали мощную армию патриотов, которая готова дать отпор сильному агрессору", - подчеркнул министр.\r\nОн также опубликовал фотоколлаж, на котором изображено разрушение одной из башен московского Кремля.\r\nКак сообщали Українські Новини, в понедельник Полторак подал в отставку с поста министра обороны.\r\n