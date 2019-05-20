Я растроган: Полторак опубликовал фото разрушенного Кремля

Министр обороны Степан Полторак, ушедший в отставку, поблагодарил украинцев за поддержку и опубликовал фото разрушенного Кремля в Москве.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

"Я растроган. Я благодарю всех за поддержку и теплые слова. Благодарен за то, что все эти годы вы были вместе со мной. Мы подняли армию с колен. И сейчас, - она на уровне с ведущими армиями мира. Это была заслуга каждого из вас", - написал Полторак.

Он назвал украинскую армию одной из сильнейших в мире.

"Мы вместе создали мощную армию патриотов, которая готова дать отпор сильному агрессору", - подчеркнул министр.

Он также опубликовал фотоколлаж, на котором изображено разрушение одной из башен московского Кремля.

Как сообщали Українські Новини, в понедельник Полторак подал в отставку с поста министра обороны.