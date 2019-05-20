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20 мая 2019, понедельник, 16:40 1587 Фото
Силовые структуры 2019-05-20T17:34:16+03:00
Українські Новини
Я растроган: Полторак опубликовал фото разрушенного Кремля

Я растроган: Полторак опубликовал фото разрушенного Кремля

министр обороны Степан Полторак. Фото: facebook.com/generalpoltorak
министр обороны Степан Полторак. Фото: facebook.com/generalpoltorak

Министр обороны Степан Полторак, ушедший в отставку, поблагодарил украинцев за поддержку и опубликовал фото разрушенного Кремля в Москве.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

"Я растроган. Я благодарю всех за поддержку и теплые слова. Благодарен за то, что все эти годы вы были вместе со мной. Мы подняли армию с колен. И сейчас, - она на уровне с ведущими армиями мира. Это была заслуга каждого из вас", - написал Полторак.

Он назвал украинскую армию одной из сильнейших в мире.

"Мы вместе создали мощную армию патриотов, которая готова дать отпор сильному агрессору", - подчеркнул министр.

Он также опубликовал фотоколлаж, на котором изображено разрушение одной из башен московского Кремля.

Как сообщали Українські Новини, в понедельник Полторак подал в отставку с поста министра обороны.

 

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